Jedanaesto izdanje Mountain Music Fest (MMF) biće održano od 31. jula do 2. avgusta na svima omiljenim Divčibarama, planinskoj destinaciji nadomak Valjeva.

Slogan ovogodišnjeg festivala „MMF JE RAZLOG“ najbolje opisuje ideju festivala koji već više od decenije gradi zajednicu posetilaca i jedinstveno iskustvo boravka u prirodi.



MMF je pažljivo kuriran festival koji se fokusira na atmosferu, kvalitet iskustva i zajednicu, a ne na masovnost. Nastao iz ljubavi prema lokalnoj sredini, festival podržava nove izvođače i male, autentične inicijative. U suštini, MMF slavi jednostavne stvari - leto, boravak u prirodi i muziku kao možda najlepšu sporednu stvar kada si okružen dobrim društvom.



Mountain Music Fest je butik festival koji spaja muziku, umetnost, avanturu, sport i nauku, nudeći koncertni program uz više od 40 dodatnih aktivnosti. Smešten u centru Divčibara, festival traje tokom dana i završava se oko 1 sat posle ponoći, što ga čini jednim od retkih dnevnih festivala u regionu. Radionice i sadržaji u okviru prostora Čarobna šuma nude kreativne i edukativne aktivnosti za sve uzraste - mališani uživaju, a roditelji mogu da odmore i upiju atmosferu. U okviru Čarobne šume biće organizovani i dodatni sadržaji koji su na MMF-u uvek bili podjednako značajni kao i muzički program. Takođe, ponovo će biti upriličene filmske projekcije pod otvorenim nebom, u saradnji sa A1 i Jugoslovenskom kinotekom.

Festival je nastao iz lokalne inicijative povezane sa Valjevom i Divčibarama i tokom godina je izrastao u regionalno prepoznatljiv događaj koji i dalje neguje lokalni karakter, zajednicu i organski rast. Kapacitet festivala je oko 15.000 posetilaca, a publika se iz godine u godinu vraća, često već nakon prvog dolaska.

Muzički program festivala odvija se na nekoliko bina. STAZA, glavna bina festivala, poznata je po raznovrsnom programu koji okuplja i etablirane i nove izvođače, bez ograničenja na jedan žanr. Ove godine na Stazi, između ostalih, nastupaju Bajaga, Rundek, Haustor & Ekipa, The Brand New Heavies, Nikola Vranjković, Z++, Nu Genea, IDEM.

VINIL bina donosi selekciju muzike koja se prirodno uklapa u dnevni festivalski ambijent - od hip-hopa, džeza i fanka do soula, diska i afrobita, dok večernji program uključuje soulful house i srodne pravce. Do sada su na ovoj bini najavljeni Adriatic Social Club, italijanski DJ duo Gino Grasso i LTJ X-Perience.

Tu je i BREZA, bina koja neguje organski disco, indie i balearic zvuk tokom dana, uz house i afro ritmove u večernjim satima. Na ovoj bini nastupiće i OAK Broathers iz Crne Gore, kao i makedonski DJ Andrej Micajkov.



Posebnu pažnju privlači i SOLAR bina, najnoviji festivalski prostor. Ova bina funkcioniše kao deo šire održive vizije festivala i koristi energiju sunca kao osnovni izvor napajanja, dok publika može učestvovati u stvaranju energije potrebne za rad bine. Ovo je najmlađa, najluđa i najsvetlija bina!

Organizatori najavljuju da će do kraja aprila biti objavljena kompletna lista izvođača za binu Staza, kao i imena koja će nastupati na ostalim binama. Program će, kao i prethodnih godina, uključivati i značajan broj međunarodnih izvođača iz Evrope i sveta.

Ulaznice za festival dostupne su putem Gigstix platforme, kao i fizički u svim knjižarama Vulkan. Aktuelni kontingent ulaznica po ceni od 5800 dinara dostupan je do 20. aprila ili do rasprodaje planiranog broja karata. Ulaz na festival je besplatan za decu do 10 godina.

Ekologija je od početka važan deo MMF priče, uz muziku i umetnost. Festival je zamišljen kao mesto koje podseća kako da boravimo u prirodi na odgovoran način - posebno oni najmlađi koji prvi put doživljavaju festivalsko iskustvo.

Uz sortiranje otpada, besplatne stanice za dopunu vode, akcije sakupljanja limenki i festivalske čaše za višekratnu upotrebu, MMF svake godine uspeva da smanji svoj karbonski otisak za više od dve tone.



MMF je pet-friendly festival, pa su i vaši četvoronožni drugari dobrodošli. Kako je MMF vikend jedan od najposećenijih na Divčibarima, preporuka je da smeštaj u nekom od brojnih hotela, apartmana ili vila rezervišete na vreme.

Divčibare imaju i svoju prepoznatljivu muziku - i ne samo tokom MMF-a. Lokalci taj zvuk zovu „zvon livada“, a najčešće se čuje leti, kada trave i insekti stvaraju karakterističnu zvučnu kulisu planine. Upravo ta posebna atmosfera jedan je od razloga zbog kojih se festival održava baš na ovoj planini.

Organizatori festivala raspisali su i konkurs za dizajn etikete za „MMFovaču“ - autentičnu festivalsku rakiju koju proizvodi MMF tim. Pravila konkursa nalaze se na sajtu festivala.

Uz muziku, prirodu i brojne sadržaje, Mountain Music Fest i ove godine ostaje veran svojoj ideji - da bude mesto susreta, zajedništva i boravka u prirodi, festival koji raste zajedno sa svojom publikom. Zato organizatori poručuju da MMF nije samo festival - MMF JE RAZLOG.

Više informacija o programu, ulaznicama, ali i pravilima ponašanja na zvaničnom sajtu mmf.rs i društvenim mrežama festivala.

