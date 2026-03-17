Na Lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ u četvrtak, 19. marta, u 18 časova premijerno će biti izvedena predstava za decu „Gavroš“, po tekstu dramaturškinje Aleksandre Jovanović i u režiji Sonje Petrović. Predstava „Gavroš“ inspirisana je delom „Jadnici“ Viktora Igoa. 

Namenjena je mlađem školskom uzrastu, odnosno učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Saradnja sa rediteljkom Sonjom Petrović u godini kada Lutkarska scena obeležava 70 godina od osnivanja nije slučajna. Ona je 2022. godine u zrenjaninskom pozorištu režirala „Pradevojčicu“, najnagrađivaniju predstavu u dugoj i uspešnoj istoriji zrenjaninskog lutkarstva. Priča o detetu koje ne razume rat odraslih
– Ovaj komad je važan zato što mislim da nikada nije bilo alarmantnije govoriti o položaju dece u ratu. Nažalost, živimo u svetu u kome su ratovi svuda oko nas i svakim danom ih je sve više, a u svemu tome najviše stradaju deca. Gavroš je upravo jedno dete koje je stradalo u ratu i ova predstava otvara pitanje apsurdnosti tih ratova i uzaludnih žrtava. Gavroš sam nije mogao da razume rat – doživljavao ga je kao igru, jer ni odrasli ne mogu da protumače pravi smisao rata, pošto on suštinski nema smisla. Zato ga ni deca ne mogu razumeti u njegovom pravom obliku. Tako je i sa našim glavnim junakom u predstavi – pojasnila je rediteljka Sonja Petrović.

PLAKAT-GAVROŠ.jpg
Foto: Narodno Pozoriste

Dramaturškinja Aleksandra Jovanović prvi put potpisuje autorski rad na lutkarskoj predstavi, ali ne i saradnju sa rediteljkom Sonjom Petrović. Na osnovu njihovog zajedničkog koncepta napisala je dramatizaciju u kojoj priču sve vreme vodi savremeni dečak.
– Gavroš, dečak od jedanaest ili dvanaest godina. Hrabar, šaljivdžija, tvrdoglav i pravedan. On je siroče iako ima oca i majku, jer njegov otac ne mari za njega, a majka ga uopšte ne voli. Dečak kome je ceo Pariz dom, a spava u salonu, starom spomeniku iz doba Napoleona. Ponekad ukrade, ali samo kad mora i nikada ne ćuti na nepravdu. Gavroš, lik iz Igoovih „Jadnika“, osvaja svojom neposrednošću i postaje, potpuno neočekivano, junak revolucije. Gavroš je u našoj predstavi junak koga je smislio dečak Danilo, kako bi ispričao priču o svojoj omiljenoj revoluciji – junskoj revoluciji. Ona je toliko mala da se ne spominje u udžbenicima i Danilo
želi to da ispravi, da pokaže kako su važne čak i one pobune koje se brzo ugase. Danilo odmotava jedan istorijski događaj u kojem nisu samo datumi i imena. Istorija su ljudi i njihovi pravi životi. I na kraju dolazimo do Gavroša danas. U vremenu u kojem deca imaju više prava nego ikad, a najmanje mogućnosti za delanje. U kojem im se govori da ih se nešto ne tiče, dok mnoga od njih osećaju direktne posledice sistema koji ih marginalizuje. A šta se dešava kada se igra rata pretvori u tragediju? I kada deca biju bitke umesto odraslih? Gavroš jeste junak, ali nama treba svet u kojem on to neće morati da bude – kaže Aleksandra Jovanović.

Vizija u kreiranju repertoara za decu
– Izborom ovog teksta Lutkarska scena ostaje na putu koji je Tatjana Paskaš, doskorašnji rukovodilac Lutkarske scene, zacrtala – putu pozorišta zasnovanog na dobroj literaturi i temama koje su aktuelne, inspirativne i koje postavljaju pitanja. Publici Lutkarske scene neophodno je ponuditi ono najkvalitetnije, ne zbog često ponavljane mantre da je decu nemoguće prevariti, već zato što ih treba negovati, obrazovati i zainteresovati – istakla je Ivana Kukolj Solarov, rukovodilac Lutkarske scene.

Publika u Zrenjaninu predstavu „Gavroš“ može pogledati u četvrtak, 19. marta (Premijera A), zatim u petak, 20. marta (Premijera B), i u subotu, 21. marta. Sva izvođenja počinju u 18 časova, na Sceni „Todor Manojlović“. U predstavi igraju Predrag Grujić, Nataša Milišić, Snežana Popov i Danilo Mihnjević. Total dizajn potpisuje Irina Somborac, a muziku Nenad Kojić.

Predstava „Gavroš“ je deo programa „Pozorišna prestonica Srbije“, u okviru projekta „Zrenjanin – Prestonica kulture Srbije 2025“.

Bozji covek foto Narodno pozoriste Beograd.jpeg
TDWP2-03529_R.jpg
Džesi Bakli i Majkl B. Džordan dobitnici Oskara 2026 za najbolje glumce
Dušan Vukotić prima Oskara

