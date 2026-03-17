Održana premijera filma "Žetva": Potresna priča o zločinu nad Srbima na Kosovu i Metohiji nikoga nije ostavila ravnodušnim
Premijera filma „Žetva“, snimljenog po romanu „Srpsko srce Johanovo“ autora Veselina Dželetovića, održana je večera u MTS dvorani. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić i ministar kulture Nikola Selaković su uoči premijere obišli izložbu "Žuta kuća-zločin bez presude" koja je postavljena u foajeu MTV dvorane.
Film "Žetva", u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa, okuplja međunarodni tim istaknutih filmskih stvaralaca sa zavidnim
karijerama u svetskoj kinematografiji. Reč je o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom
"Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželatovića, zasnovanom na stvarnim događajima.
Ovako je izgledala premijera filma "Žetva"
Igrani film "Žetva" prati priču o nemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan kreće u ličnu i opasnu potragu za istinom. Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gde se suočava s mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, povezane sa ozloglašenom "žutom kućom". Susret s porodicom čoveka čije srce nosi u grudima dodatno učvršćuje njegovu odlučnost da, makar i prekasno, pokuša da ispravi nepravdu.
Produkciju filma potpisuju "TS medija" i "Bandur film", s producentom Draganom Ivanovićem na čelu.
- Posle višegodišnjeg rada, veoma sam ponosan na film "Žetva". Zahvaljujem velikom broju ljudi koji su nam se na tom putu
priključili, a posebno glumcima, autorima i članovima filmske ekipe. Ovaj film posvećujem članovima porodica kidnapovanih i nestalih s
Kosova i Metohije. Ova duboko potresna priča, kroz Johanovu perspektivu, osvetljava i sudbine žrtava ovih strašnih zločina, ali i postavlja univerzalna pitanja odgovornosti i savesti, krivice i mogućnosti iskupljenja. Istovremeno, film se bavi temama koje prevazilaze granice Srbije, osvetljavajući pitanje ilegalne trgovine organima na globalnom nivou - izjavio je producent Dragan Ivanović iz "Bandur filma" uoči premijere u Beogradu. Scenario i režija povereni su američkom piscu, reditelju i producentu Polu Kampfu.
Film je okupio i značajne međunarodne i domaće glumce: Metjua Meknaltija u ulozi Johana, poznatog po TV serijama "The Rising",
"Domina" i "Teror", Angusa Mekfejdena, domaćoj javnosti najpoznatijeg po ulozi u filmu "Hrabro srce" Mela Gibsona, kao i u "Slagalici strave III", "Kupili smo zoološki vrt" i "Ekvlibrijumu", Pola Marija, Rebeku Kalder, kao i srpske glumce Jovanu Gavrilović, Sergeja Tutića, Jasminu Avramović, Aleksandra Jovanovića, Saru Cizelj, Jovana Veljkovića, Vahida Džankovića, Radoja Čupića, Miodraga Dragičevića i druge.