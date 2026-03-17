Premijera filma „Žetva“, snimljenog po romanu „Srpsko srce Johanovo“ autora Veselina Dželetovića, održana je večera u MTS dvorani. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić i ministar kulture Nikola Selaković su uoči premijere obišli izložbu "Žuta kuća-zločin bez presude" koja je postavljena u foajeu MTV dvorane.

Film "Žetva", u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa, okuplja međunarodni tim istaknutih filmskih stvaralaca sa zavidnim

karijerama u svetskoj kinematografiji. Reč je o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom

"Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželatovića, zasnovanom na stvarnim događajima.

Igrani film "Žetva" prati priču o nemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan kreće u ličnu i opasnu potragu za istinom. Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gde se suočava s mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, povezane sa ozloglašenom "žutom kućom". Susret s porodicom čoveka čije srce nosi u grudima dodatno učvršćuje njegovu odlučnost da, makar i prekasno, pokuša da ispravi nepravdu.

Produkciju filma potpisuju "TS medija" i "Bandur film", s producentom Draganom Ivanovićem na čelu.

- Posle višegodišnjeg rada, veoma sam ponosan na film "Žetva". Zahvaljujem velikom broju ljudi koji su nam se na tom putu

priključili, a posebno glumcima, autorima i članovima filmske ekipe. Ovaj film posvećujem članovima porodica kidnapovanih i nestalih s

Kosova i Metohije. Ova duboko potresna priča, kroz Johanovu perspektivu, osvetljava i sudbine žrtava ovih strašnih zločina, ali i postavlja univerzalna pitanja odgovornosti i savesti, krivice i mogućnosti iskupljenja. Istovremeno, film se bavi temama koje prevazilaze granice Srbije, osvetljavajući pitanje ilegalne trgovine organima na globalnom nivou - izjavio je producent Dragan Ivanović iz "Bandur filma" uoči premijere u Beogradu. Scenario i režija povereni su američkom piscu, reditelju i producentu Polu Kampfu.

Film je okupio i značajne međunarodne i domaće glumce: Metjua Meknaltija u ulozi Johana, poznatog po TV serijama "The Rising",

"Domina" i "Teror", Angusa Mekfejdena, domaćoj javnosti najpoznatijeg po ulozi u filmu "Hrabro srce" Mela Gibsona, kao i u "Slagalici strave III", "Kupili smo zoološki vrt" i "Ekvlibrijumu", Pola Marija, Rebeku Kalder, kao i srpske glumce Jovanu Gavrilović, Sergeja Tutića, Jasminu Avramović, Aleksandra Jovanovića, Saru Cizelj, Jovana Veljkovića, Vahida Džankovića, Radoja Čupića, Miodraga Dragičevića i druge.