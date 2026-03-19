Glumca Nemanju Oliverića domaća publika godinama gleda u brojnim televizijskim i filmskim ostvarenjima, a poslednjih sezona posebno je privukao pažnju ulogom u seriji „Radio Mileva“. Ipak, pored uspešne karijere, mnoge zanima i njegov privatni život, naročito činjenica da je godinama u skladnom braku sa glumicom Andrijanom Oliverić.

Andrijana Oliverić gradi uspešnu karijeru u pozorištu i na televiziji

Nemanjina supruga Andrijana Oliverić takođe je dobro poznato ime publici. Gledaoci je prepoznaju iz serije „Tajne vinove loze“, ali i sa pozorišne scene, gde godinama uspešno gradi karijeru kao članica ansambla Pozorišta „Boško Buha“.

Njena posvećenost glumi vidi se i kroz rad na sinhronizaciji animiranih filmova, pa je njen glas postao blizak i najmlađoj publici. Posebno se izdvaja uloga princeze Ane u popularnom animiranom filmu „Zaleđeno kraljevstvo“.

Dok je Nemanja češće prisutan na televiziji, Andrijana je više okrenuta pozorištu, pa njihov odnos dodatno privlači pažnju zbog spoja različitih profesionalnih ritmova i iste umetničke strasti.

Brak Nemanje i Andrijane Oliverić obeležen je podrškom i zajedništvom

Njihov brak mnogi vide kao primer dobrog balansa između porodičnog i profesionalnog života. Nemanja i Andrijana imaju dvoje dece,sina Uglješu i ćerku Đurđu, a o roditeljstvu govore otvoreno i iskreno, zbog čega su njihove priče bliske brojnim porodicama.

Jedna od izjava koja je posebno privukla pažnju glasi:

„Prvih šest meseci proveli smo u strahu. Plašili smo se svega - svakog kašlja, svakog pokreta, svakog sna.“

Kako je istaknuto, tek sa drugim detetom dolaze veća opuštenost, sigurnost i iskustvo koje menja perspektivu. Ipak, roditeljska briga ne nestaje, već s vremenom postaje mirnija i stabilnija. Danas, kako priznaje, i dalje ustaje noću da proveri da li su deca pokrivena i da li im nešto nedostaje.

Nemanja Oliverić od početka ravnopravno učestvuje u roditeljstvu

Posle rođenja prvog deteta Andrijana se brzo vratila poslu i sceni. Ipak, dolazak drugog deteta doneo je drugačiju perspektivu i promenio prioritete.

„Sa dvoje dece organizacija postaje ozbiljan izazov. Shvatila sam da je važno da budem prisutna i da ne moram da jurim sve odjednom“, objasnila je, dodajući da joj u tom periodu ništa nije nedostajalo kada je reč o karijeri.

