Negovanje publike od najranijeg uzrasta jedan je od ključnih segmenata umetničke misije Opere i teatra Madlenianum. U vremenu brzih i površnih sadržaja, ovaj teatar posvećeno radi na tome da deca kroz umetnost razvijaju osećaj za lepo, muziku i kulturu, gradeći tako svoj prvi odnos prema svetu scenskih umetnosti.

Takva ideja duboko je povezana sa vizijom osnivača ovog pozorišta, Madlene Zepter, koja je od samog početka želela da Madlenianum bude prostor u kojem se umetnost približava i najmlađima. Upravo zato razvijen je poseban program namenjen deci, koji kroz operu, muziku i scensku igru otvara vrata klasične umetnosti novim generacijama.

Foto: Promo/Bojan Kvrgić

Već godinu dana, svakog vikenda u mesecu, u saradnji sa organizacijom Visoko C, na sceni Madlenianuma izvode se opere za decu. Ovaj program osmišljen je tako da najmlađima približi operu kroz njima bliske i prepoznatljive sadržaje bajke, basne i priče koje već poznaju. Na taj način deca svoje omiljene junake upoznaju na potpuno nov način: kroz muziku, scensku igru i emociju koju donosi opera.

Upravo taj susret poznate priče i umetničkog izraza predstavlja važan segment u razvoju dečje mašte, estetskog senzibiliteta i ljubavi prema kulturi.

Foto: ivana todorovic

Posebna draž ovih predstava jeste činjenica da u njima učestvuju i deca. Kada se mladi izvođači nađu na sceni zajedno sa profesionalnim umetnicima, opera dobija dodatnu autentičnost i energiju. U predstavama učestvuju talentovana deca iz muzičkih škola, horova i umetničkih programa, ali i mališani uključeni u inkluzivne projekte, kojima scena postaje prostor izražavanja, podrške i zajedništva. Za njih je to dragoceno iskustvo koje razvija samopouzdanje, disciplinu i osećaj pripadnosti, ali i prilika da kroz umetnost iskažu svoju kreativnost.

Istovremeno, mlada publika u gledalištu lakše se poistovećuje sa vršnjacima na sceni, pa pozorišni doživljaj postaje snažniji i neposredniji. Upravo zato ovakvi projekti imaju veliki značaj u razvoju kulturnih navika i umetničkog senzibiliteta novih generacija.

Foto: Promo/Bojan Kvrgić

U tom duhu na repertoaru se nalazi i dečja opera „Brundibár“, koja će biti izvedena 28. aprila u Madlenianumu. Ova dirljiva i snažna priča o solidarnosti, hrabrosti i zajedništvu prati dvoje dece koji, uz pomoć svojih prijatelja, pronalaze snagu da prevaziđu nepravdu. Posebnu emotivnu snagu ovoj predstavi daje učešće velikog broja dece izvođača, među kojima su i učesnici inkluzivnih umetničkih programa, čime predstava dobija dodatnu autentičnost i humanost. „Brundibár“ tako postaje više od opere ona je lekcija o zajedništvu, razumevanju i veri u dobrotu.

Program dečjih opera u Madlenianumu nastavlja se i u narednom periodu. Publiku očekuje premijera opere „Uskršnja priča“ autora M. i B. Cvijić, zakazana za 19. april, dok će 17. maja biti izvedena opera „Čardak ni na nebu ni na zemlji“, takođe u njihovom autorskom potpisu.

Foto: ivana todorovic

Najmlađa publika imaće priliku da već u subotu, 22. marta u 11 časova, uživa u operi za decu „Tri praseta“, još jednoj duhovitoj i edukativnoj muzičkoj avanturi koja poznatu bajku pretvara u živu scensku priču.

Negujući ovakve programe, Madlenianum potvrđuje svoju posvećenost razvoju buduće publike. Jer prvi susret deteta sa operom često je i početak jedne dugotrajne ljubavi prema umetnosti ljubavi koja se, zahvaljujući viziji Madlene Zepter, u Madlenianumu rađa još u detinjstvu.