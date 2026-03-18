Mia Mekena Brus (dobitnica nagrade EE BAFTA Rising Star 2024) donosi snažnu i uverljivu interpretaciju Džejn Endruz, mlade devojke iz radničke klase koja je, na zaprepašćenje svojih prijatelja i porodice, postala garderoberka Sare Ferguson u Bakingemskoj palati. Krećući se u najvišim društvenim krugovima Britanije, Džejn je uspela da izbori svoje mesto među višom klasom u kancelariji vojvotkinje od Jorka, ali je nakon devet godina službe izgubila posao. I dalje potresena svojim padom, Džejn upoznaje harizmatičnog poslovnog čoveka Tomasa Kresmana i ozbiljno se zaljubljuje. Međutim, ubrzo počinju da se pojavljuju pukotine u romansi u koju je položila sve svoje nade, sa pogubnim posledicama.