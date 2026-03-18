Od Bakingemske palate do osuđenog ubice: Šokantna istina u novoj HBO Max seriji "Ledi"
Premijera nove serije "Ledi" (The Lady) biće 18. marta na HBO Max striming platformi. Od nagrađivanog producentskog studija Left Bank Pictures dolazi ova napeta četvorodelna drama koja prati izvanredan uspon i pad Džejn Endruz, od Bakingemske palate do osuđenog ubice.
Mia Mekena Brus (dobitnica nagrade EE BAFTA Rising Star 2024) donosi snažnu i uverljivu interpretaciju Džejn Endruz, mlade devojke iz radničke klase koja je, na zaprepašćenje svojih prijatelja i porodice, postala garderoberka Sare Ferguson u Bakingemskoj palati. Krećući se u najvišim društvenim krugovima Britanije, Džejn je uspela da izbori svoje mesto među višom klasom u kancelariji vojvotkinje od Jorka, ali je nakon devet godina službe izgubila posao. I dalje potresena svojim padom, Džejn upoznaje harizmatičnog poslovnog čoveka Tomasa Kresmana i ozbiljno se zaljubljuje. Međutim, ubrzo počinju da se pojavljuju pukotine u romansi u koju je položila sve svoje nade, sa pogubnim posledicama.
Serija okuplja impresivnu glumačku postavu, uključujući Miu Mekenu Brus, Natali Dormer, Eda Spilersa, Filipa Glenistera, Kler Skiner, Lauru Ajkman, Ofeliju Lovibond, Marka Stenlija, Danijela Rajana i Šona Tilija.
Serija „Ledi“ istražuje ambiciju, klasne razlike i identitet u pozadini britanskog establišmenta.
