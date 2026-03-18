Premijera nove serije "Ledi" (The Lady) biće 18. marta na HBO Max striming platformi. Od nagrađivanog producentskog studija Left Bank Pictures dolazi ova napeta četvorodelna drama koja prati izvanredan uspon i pad Džejn Endruz, od Bakingemske palate do osuđenog ubice.

Foto: Jonathan Ford/@Left Bank

Mia Mekena Brus (dobitnica nagrade EE BAFTA Rising Star 2024) donosi snažnu i uverljivu interpretaciju Džejn Endruz, mlade devojke iz radničke klase koja je, na zaprepašćenje svojih prijatelja i porodice, postala garderoberka Sare Ferguson u Bakingemskoj palati. Krećući se u najvišim društvenim krugovima Britanije, Džejn je uspela da izbori svoje mesto među višom klasom u kancelariji vojvotkinje od Jorka, ali je nakon devet godina službe izgubila posao. I dalje potresena svojim padom, Džejn upoznaje harizmatičnog poslovnog čoveka Tomasa Kresmana i ozbiljno se zaljubljuje. Međutim, ubrzo počinju da se pojavljuju pukotine u romansi u koju je položila sve svoje nade, sa pogubnim posledicama.

Serija Ledi Foto: Jonathan Ford/@Left Bank

Serija okuplja impresivnu glumačku postavu, uključujući Miu Mekenu Brus, Natali Dormer, Eda Spilersa, Filipa Glenistera, Kler Skiner, Lauru Ajkman, Ofeliju Lovibond, Marka Stenlija, Danijela Rajana i Šona Tilija.

Serija „Ledi“ istražuje ambiciju, klasne razlike i identitet u pozadini britanskog establišmenta.

"NIJE BIKOVIĆ BRED PIT, HBO NIJE HTEO DA RIZIKUJE" Miroslav Lekić o optužbama Ukrajine: Politika se meša u umetnost, pa je uništi