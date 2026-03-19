Objavljen je prvi trejler za film „Dina: Treći deo“, završnicu trilogije Denija Vilneva, u kojoj se Timoti Šalame vraća kao Pol Atreid. Prvi kadrovi nagoveštavaju znatno mračniji ton priče, a potvrđeno je i da se radnja odvija 17 godina posle događaja iz filma „Dina: Drugi deo“. Film u bioskope stiže 18. decembra 2026. godine.

Denis Vilnev najavio ličniji i tamniji nastavak

Denis Vilnev je treći deo opisao kao jedan od svojih najličnijih filmova, uz ocenu da je u isto vreme taman, lep i veoma savremen. Veliki vremenski skok znači i ozbiljne promene za gotovo sve glavne likove, a priča će pratiti posledice moći koju Pol Atreid nosi sa sobom.

Vraćaju se poznata imena, stižu i velika pojačanja

Pored Timotija Šalamea, u novu „Dinu“ vraćaju se Zendaja, Florens Pju, Havijer Bardem, Rebeka Ferguson i Džejson Momoa, dok franšizi pridružuju i nova velika imena. Robert Patinson tumači Skajtejla, lika koji želi da zbaci Pola, dok će Anja Tejlor-Džoj igrati odraslu Aliju Atreid. Povratak Džejsona Momoe ranije je već bio najavljen, a treći film zasnovan je na romanu „Dune Messiah“ Frenka Herberta.

Trejler najavljuje rat, moralne dileme i teret vlasti

Prvi trejler otvara scena u kojoj Čani pita Pola kako bi nazvali dete, nakon čega slede kadrovi rata, političkih sukoba i teških odluka koje prate vlast. Upravo taj ton sugeriše da će završnica trilogije biti emotivno i tematski najteža do sada.

„Dina 3“ u bioskope stiže u decembru 2026.

„Dina: Treći deo“ zakazana je za 18. decembar 2026., a film je već obezbedio i IMAX termin za vikend premijere. Istog datuma na kalendaru se nalazi i „Avengers: Doomsday“, pa se već sada govori o velikom bioskopskom okršaju krajem godine.

