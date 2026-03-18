Slušaj vest

U Ložionici, centru za razvoj kreativnih industrija i inovacija tokom marta meseca biće izvedeno pet predstava u okviru Beogradskog festivala igre, koje publici donose savremene scenske produkcije istaknutih međunarodnih autora.

Otvaranje uz preispitivanje sportskih normi

Program u Ložionici otvara predstava "Sport" koreografa Salva Lombarda, koja će biti izvedena 18. marta u dva termina, od 18.00 i 21.00h. Polazeći od ideje "pada" kao fizičkog i simboličkog stanja, predstava preispituje principe sportskog nadmetanja, društvene norme i konstrukciju identiteta kroz pokret i ritam.

U galeriji pogledajte fotografije:

1/6 Vidi galeriju 23. Beogradski festival igre Foto: Arhiva Beogradski festival igre

Ekološke pukotine i urbani ritam Beča

Predstava "Ostrvo vreline" autorke Chiare Bartl-Salvi koreografkinje, performerke i vizuelne umetnice iz Beča, biće izvedena 20. marta od 20.00h. Ova predstava unosi urbani prostor na scenu, transformišući je kroz ritam, trenje, varnice i zvuk, u pulsirajuća polja mogućnosti. Užareni asfalt, tutnjava saobraćaja i udaljena pesma cvrčaka ukazuju na ekološke pukotine koje remete ekosisteme i zahtevaju adaptaciju. Umesto da se povuku, tri izvođača stružu slojeve zemlje sa specijalnim cipelama, pretvarajući trenje u motor koreografije, zvuka i svetlosti. Predstava oscilira između kolektivnog ritma i fragmentiranog gesta, između pop-kulturnih referenci i apstraktnih fizičkih stanja.

Predstava Ostrvo vreline Foto: Arhiva Beogradski festival igre

Manipulacija percepcijom vremena

22. marta na programu je predstava "Tempo", koja se bavi percepcijom vremena - njegovim ubrzanjem, usporavanjem i trenucima kada kao da staje. Režiju potpisuje finski reditelj i vizuelni umetnik Kalle Nio, u saradnji sa koreografom Fernandom Melom.

U eri u kojoj stalne distrakcije fragmentiraju našu pažnju, produkcija nastoji da manipuliše percepcijom vremena, vodeći publiku ka povećanoj svesti o trenutku. "Tempo" ističe značaj neobičnih trzaja i usporavanja vremena. Kakav je osećaj biti u vremenu? Zašto se čini da neki trenuci traju gotovo zauvek? Zašto se život ponekad čini kao da juri pored onoga ko ga preživljava? Predstava istražuje osećaj i fragmentaciju vremena kroz magiju, slike, pokret i muziku. Igrajući se sa našim razumevanjem vremena, cilj joj je da nas natera da prepoznamo momenat koji živimo sada.

Predstava Tempo Foto: Arhiva Beogradski festival igre

Emotivna priča o porodici i ratu

26. marta na programu je predstava "Dragi sine…" autora Simonea Repelea i Sashe Rive, emotivna scenska priča o porodici čiji se život menja kada sin odluči da ode u rat, istražujući bol roditelja, krhkost života i trajnu vezu bezuslovne ljubavi.

Delo ima zadatak da prevaziđe reči kako bi prenelo složenost emocija povezanih sa ovim iskustvom, da podigne svest o posledicama ratnih sukoba među sadašnjim i budućim generacijama. Ono nudi mogućnost sklapanja mira davanjem glasa žrtvama i svedocima, doprinos evoluciji društva ka normalnijem vremenu.

Predstava Dragi sine Foto: Arhiva Beogradski festival igre

Virtuozna solo izvedba za kraj marta

Poslednja predstava u Ložionici, "Apocalipsync_2", biće izvedena 31. marta. Reč je o predstavi umetnika Luciana Rossa, koji u svom jedinstvenom scenskom izrazu spaja pokret, glumu, pantomimu, klovnovsku igru i lip-sync, oživljavajući niz neobičnih likova kroz duhovitu i razigranu scensku formu. On nas vodi na ekstravagantno putovanje svojom solo predstavom čija je prva verzija nastala tokom pandemije kako bi ponudila drugačiji ugao posmatranja izolacije i kreativnosti, prikazujući savremeni svet u formi karikature.

Predstava Apokalipsins Foto: Arhiva Beogradski festival igre

Roso briljantno igra četrdesetak ludih i duhovitih likova koji ga prate u samoći njegovog stana. Uz neverovatnu elastičnost, telo prati sve njegove talente: igru, klovnovske veštine, pantomimu, muziku i lip-sink. Tako nastaje jedinstvena, zadivljujuća i urnebesna predstava o brojnim načinima da se izbegne dosada.

Sve predstave biće izvedene u sali Pogon u Ložionici, a ulaznice su dostupne putem sajta Beogradskog festivala igre: belgradedancefestival.com/program.

Pogledajte video: 23. Beogradski festival igre - predstava: Budi igra koju želiš