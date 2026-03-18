Iako kalendarski još nije došlo ni proleće, miris sunca i mora u bioskope širom Srbije i regiona stigao je ranije zahvaljujući domaćem hit filmu "Biće novih leta". U neobičnoj priči o porodici Škrbić jednu od glavnih uloga tumači mlada glumica Anđela Kribl. Ono što na prvi pogled deluje kao isključivo plod mašte scenariste i reditelja Gvozdena Đurića, zapravo je bazirano na neverovatnom istinitom događaju. Naime, inspiracija za film potekla je iz novinskog članka o porodici koja je čitavih deset dana lažirala da je na godišnjem odmoru, dok su se zapravo sve vreme skrivali u svom stanu.

- Čim sam pročitala scenario, bilo mi je izuzetno zabavno, jer je to jedna duhovita i potpuno drugačija priča u odnosu na one koje smo navikli da gledamo - istakla je Anđela svoje utiske o novom ostvarenju gostujući na Kurir televiziji.

Iako prati porodicu u nizu apsurdnih i komičnih situacija tokom njihovog lažnog letovanja, film nastao u saradnji "TS medije" i produkcijske kuće "Adrenalin", nosi i snažnu poruku. Bavi se dubokim pitanjima zajedništva, otuđenosti u savremenom svetu i time koliko zaista poznajemo ljude sa kojima delimo životni prostor, pa i sopstvene komšije.

Mladoj glumici pripala je čast da kadar deli sa afirmisanim i iskusnim kolegama, koji u filmu čine najužu porodicu. Pored Anđele, tu su Tamara Krcunović, Zlatan Vidović, Mladen Lero i Olga Odanović u ulozi bake sa Dedinja. Anđela ne krije da joj je ovaj rad predstavljao ogromnu privilegiju, ali u početku i veliki izazov.

- Bila sam najmlađa u ekipi i prvih nekoliko dana mi nije bilo baš svejedno, pitala sam se kako ću se uklopiti i da li ću uspeti sve da iznesem. Međutim, svi su mi pristupali puni strpljenja i ljubavi, na čemu sam im neizmerno zahvalna - prisetila se Anđela, dodajući da je od starijih kolega naučila mnogo, kako o glumačkom zanatu tako i o tehničkim detaljima na setu.



Film je na bioskopskom repertoaru od kraja februara. Ove neobične letnje avanture svojim bravurama uveličali su Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i mnogi drugi. Uroš Tomić je koscenarista, a sa Gvozdenom Đurićem je i producent filma, dok su izvršne producentkinje Andrijana Zukić, Mirjana Jovašević i Marija Vićić. Film "Biće novih leta" nastao je uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Vojvodine "Miloš Crnjanski".

- Film se zaista bavi različitim temama, od porodičnih do socijalnih, a opet ima dosta elemenata komedije. Volela bih da se u svakoj sceni neko prepozna. Oni koju su gledali film videli su u njemu sebe i situacije iz sopstvene porodice, i to jedan od najvećih kvaliteta ovog ostvarenja. Takođe, ono što je kod nas u Srbiji veoma važno jeste to letovanje, odlazak na more i značaj koji on ima za porodicu. Zato bih iskoristila priliku da pozovem ljude da idu u bioskop i da obavezno sačuvaju ulaznice jer mogu da osvoje putovanje na more. Reč je o nagradnoj igri organizovanoj sa agencijom "Big blu", što je dodatni motiv da se pogleda ova topla priča - zaključila je mlada glumica.

