Poznati srpski glumac Ivan Bosiljčić oglasio se povodom 22. godišnjice Martovskog pogroma i tom prilikom podelio fotografije iz Gračanice. Njegova kratka, ali snažna poruka izazvala je brojne reakcije i dirnula mnoge pratioce.

Emotivna objava iz Gračanice

Ivan Bosiljčić u Gračanici povodom 22. godišnjice Martovskog pogroma Foto: printscreenivanbosiljcicofficial

Ivan Bosiljčić se na društvenim mrežama oglasio rečima koje su mnoge posebno pogodile. Uz fotografije iz Gračanice, glumac je napisao:

„17.3.2004. 17.3.2026. Još smo tu.“

Upravo ta kratka poruka, sa snažnom simbolikom i jasnom emocijom, izazvala je veliku pažnju na mrežama.

Posetio Gračanicu na godišnjicu Martovskog pogroma

Bosiljčić je ovim gestom obeležio 22 godine od Martovskog pogroma, a njegov boravak u Gračanici imao je posebno snažan odjek u javnosti. Fotografijama i jednostavnom porukom podsetio je na značaj sećanja, opstanka i prisustva na svetim mestima.

Pre Gračanice boravio je u Grčkoj

Pre dolaska u Gračanicu, Ivan Bosiljčić boravio je u Grčkoj, gde je posetio Meteore,impozantan kompleks manastira smeštenih na stenama u Tesaliji.

Glumac je tom prilikom obišao neke od najznačajnijih i najstarijih pravoslavnih svetinja, koje se često nazivaju i „drugom Svetom Gorom“.

Na Instagramu je prvo objavio fotografiju na kojoj se vidi kako ulazi u jedan od manastira, a potom je pratiocima pokazao i prizor koji se odatle pruža.

