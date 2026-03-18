Gust crni dim iznad Venecije nakon požara na krovu Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu

Jutros je na Venecijanskom bijenalu izbio požar koji je zahvatio krov Srpskog paviljona, prenose italijanski mediji. Iznad Venecije se ubrzo podigao gust stub tamnog dima, što je izazvalo veliku pažnju i zabrinutost među građanima i turistima koji se nalaze u gradu tokom jedne od najvažnijih svetskih umetničkih manifestacija.

Jak vetar otežao intervenciju vatrogasaca

Prema dostupnim informacijama, vatrogasci su brzo reagovali pošto je alarm podignut nešto pre 10 časova, ali je snažan vetar znatno otežao gašenje. Italijanski mediji navode da je vetar ponovo raspirivao već ugašeni materijal, zbog čega su ekipe morale više puta da intervenišu.

Područje oko paviljona je obezbeđeno

Prostor oko Srpskog paviljona trenutno je obezbeđen, dok nadležne službe nastavljaju borbu sa vatrom. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih, šta je izazvalo požar, niti kolika je materijalna šteta na objektu i eventualno izloženim umetničkim delima.

Kako izgleda paviljon Srbije

Više detalja očekuje se nakon lokalizacije požara

Pošto intervencija još traje, više informacija o uzroku i posledicama požara očekuje se tek nakon što vatra bude potpuno stavljena pod kontrolu.

