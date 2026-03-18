Slušaj vest

Dušan Poček ostao je upamćen kao jedno od onih glumačkih lica koje publika ne zaboravlja. Iako je često igrao epizodne uloge, upravo su mu one donele posebno mesto u domaćoj kinematografiji i televiziji. Zahvaljujući brojnim serijama i filmovima, važio je za legendu domaćeg glumišta, a malo je poznato da je pre glume studirao medicinu.

Prvi put se na filmu pojavio početkom šezdesetih

Dramski umetnik Dušan Poček rođen je 16. maja 1932. godine. Široj publici prvi put se predstavio 1960. godine, kada je igrao manju ulogu u filmu Vojislava Nanovića „Bolje je umeti“, u kojem su glavne role tumačili Pavle Vuisić i Milena Dravić.

Dušan Poček i Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

Tokom bogate karijere pojavio se u brojnim serijama i filmovima, pa smo ga gledali u ostvarenjima kao što su „Put oko sveta“, „Bokseri idu u raj“, „Ljubav na seoski način“, „Salaš u malom ritu“, „Više od igre“, „Vruć vetar“ i „Kamiondžije“.

Odmah po završetku Akademije postao je član Beogradskog dramskog pozorišta, kojem je ostao veran sve do penzionisanja.

Publika ga je obožavala u „Srećnim ljudima“ i „Boljem životu“

Ipak, najveći broj gledalaca Dušana Počeka pamti po ulogama u serijama „Srećni ljudi“ i „Bolji život“. Posebno je ostao upečatljiv po likovima koji su imali crtu hipohondrije, a upravo te role izveo je na način koji je publika dugo pamtila.

Pogledajte u galeriji fotografije Žike Milenkovića i Dušana Počeka u kultnim serijama:

1/6 Vidi galeriju Žika Milenković i Dušan Poček u ulogama u kultnim serijama Foto: Printscreen/Youtube, Pritnscreen, Print Screen Jutjub

Zanimljivo je da je u privatnom životu bio potpuno drugačiji od likova po kojima je ostao poznat.

Pre glume studirao je medicinu, a u pozorištu su ga zvali „doktore“

Pre nego što se potpuno posvetio glumi, Poček je studirao medicinu. Ipak, pred sam kraj studija doneo je odluku da upiše Akademiju i život usmeri ka glumi i pozorištu.

Iako nije završio medicinski put do kraja, znanje koje je stekao ostalo je deo njegovog života. Kako su pričale njegove kolege, bio je veoma posvećen i medicini i glumi, pa su ga u pozorištu često oslovljavali sa „doktore“.

Kada god bi se neko od kolega požalio da se ne oseća dobro, najpre bi se obratio upravo njemu. Dušan Poček bi saslušao tegobe, procenio situaciju i pomagao koliko je mogao.

Foto: Printscreen/Youtube

Kako su njegove kolege govorile, umeo bi da kaže:

„Ma nije ti to ništa“

ili:

„Nemoj da se zezaš, to može biti opasno, idi kod lekara.“

Prema njihovim svedočenjima, gotovo uvek se ispostavljalo da je bio u pravu.

Poslednje uloge i tiha želja pred kraj života

Poslednje televizijske uloge ostvario je u serijama „Šešir profesora Koste Vujića“ i „Montevideo, Bog te video“.

Preminuo je 18. marta 2014. godine u Beogradu, u 82. godini. Po sopstvenoj želji sahranjen je u krugu porodice, bez prisustva kolega iz branše.

