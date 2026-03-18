Na krovu Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu u Đardinima danas je izbio požar, ali je zahvaljujući brzoj reakciji hitnih službi sprečeno dalje širenje vatre. Prema informacijama koje prenosi ANSA, nema povređenih, a prostor u kojem je postavljena umetnička izložba ostao je bezbedan.

Gust dim iznad Venecije uznemirio građane i turiste

Veliki stub tamnog dima uzdigao se iznad Venecije i bio vidljiv iz više delova grada, što je izazvalo pažnju i zabrinutost među građanima i turistima. Alarm u vatrogasnoj stanici u Laguni podignut je neposredno pre 10 časova, nakon dojave da je požar izbio na krovu Paviljona Srbije.

Krov Srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji Foto: Andrea Merola / Zuma Press / Profimedia

Jak vetar otežao gašenje požara

Gašenje vatre dodatno su otežavali snažni udari vetra koji nad lagunom duvaju još od utorka uveče. Iako su vatrogasci brzo reagovali, plamen je nastavio da se širi i posle prvih pokušaja da bude ugašen.

Vetar je raspirivao vatru i nosio zapaljeni materijal, zbog čega su vatrogasne ekipe morale više puta da intervenišu, uključujući i akciju sa brodovima.

Istraga pokazuje da je goreo spoljni deo krova

Kako izgleda paviljon Srbije Foto: Ministarstvo Kulture

Kako Kurir saznaje,zapalio se spoljni deo krova Srpskog paviljona, tokom varenja koje je obavljala licencirana firma. Za sada je potvrđeno da nema povređenih, kao i da požar nije zahvatio nameštaj, izložbu niti okolne objekte.

To znači da umetnička postavka unutar paviljona nije oštećena, što je za sada najvažnija vest posle incidenta koji je uznemirio javnost.

Izložba ostala sačuvana zahvaljujući brzoj reakciji

Gust crni dim iznad Venecije nakon požara na krovu Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu Foto: printscreen/instagram/venezia_non_e_disneyland

Brza intervencija nadležnih službi bila je presudna da požar ne izazove veću štetu. Iako je scena sa gustim dimom iznad Venecije delovala alarmantno, najvažnije je da nema ljudskih žrtava i da izložbeni prostor Srpskog paviljona nije stradao.

Video: Govor Nikole Selakovića na italijanskom