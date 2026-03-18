Oglasilo se Ministarstvo kulture nakon požara na paviljonu Srbije u okviru Bijenala: Evo kolika je šteta
U sklopu održavanja paviljona Srbije u Đardinima u okviru Bijenala u Veneciji i priprema za predstojeću izložbu u toku su radovi na hidroizolaciji krova paviljona (površine oko 200m2), koje izvodi licencirana italijanska firma „Gaiga kostrucioni“.
S obzirom na jutrošnju kišu, primenjena je tehnika sušenja, a varnica je usled jakog vetra završila na jednom od bočnih prozora za ventilaciju, koji su od kombinovanog materijala, drveta i plastike.
Ukupno šest, od četrdesetak prozorčića je izgorelo (ukupne površine 50h150 cm), a oštećeno je i osam pleksiglas ploča na samom krovu, zbog kojih je efekat dima zbog zapaljive plastike dao efekat požara mnogo većih razmera od realnog.
Na teren su izašli vatrogasci, predstavnici Direkcije Bijenala kao i Direkcije za zaštitu spomenika Republike Italije, a konstatovano je da spomenik kulture nije ugrožen, i odmah je urađen zapisnik i prijava štete osiguranju, za odštetu, koju će pokriti osiguranje tj. italijanska firma, izvođač radova.
Preostali radovi i postavka odvijaće se neometanom dinamikom, kako bi se paviljon Srbije svečano otvorio 8. maja u okviru predstavljanja Republike Srbije na 61. Međunarodnoj izložbi Bijenala u Veneciji 2026. godine.
