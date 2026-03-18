Gust crni dim iznad Venecije nakon požara na krovu Srpskog paviljona na Venecijanskom bijenalu

U sklopu održavanja paviljona Srbije u Đardinima u okviru Bijenala u Veneciji i priprema za predstojeću izložbu u toku su radovi na hidroizolaciji krova paviljona (površine oko 200m2), koje izvodi licencirana italijanska firma „Gaiga kostrucioni“.

S obzirom na jutrošnju kišu, primenjena je tehnika sušenja, a varnica je usled jakog vetra završila na jednom od bočnih prozora za ventilaciju, koji su od kombinovanog materijala, drveta i plastike.

Krov Srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji Foto: Andrea Merola / Zuma Press / Profimedia

Ukupno šest, od četrdesetak prozorčića je izgorelo (ukupne površine 50h150 cm), a oštećeno je i osam pleksiglas ploča na samom krovu, zbog kojih je efekat dima zbog zapaljive plastike dao efekat požara mnogo većih razmera od realnog.

Vatrogasci ispred Srpskog paviljona na Bijenalu u Veneciji Foto: Andrea Merola / Zuma Press / Profimedia

Na teren su izašli vatrogasci, predstavnici Direkcije Bijenala kao i Direkcije za zaštitu spomenika Republike Italije, a konstatovano je da spomenik kulture nije ugrožen, i odmah je urađen zapisnik i prijava štete osiguranju, za odštetu, koju će pokriti osiguranje tj. italijanska firma, izvođač radova.

Preostali radovi i postavka odvijaće se neometanom dinamikom, kako bi se paviljon Srbije svečano otvorio 8. maja u okviru predstavljanja Republike Srbije na 61. Međunarodnoj izložbi Bijenala u Veneciji 2026. godine.

Video: Kolmar je "francuska Venecija"