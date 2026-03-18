Slušaj vest

Pesnik Dejan Aleksić laureat je Disove nagrade za 2026. godinu, kako je objavljeno na konferenciji za medije koja je održana 18. marta u Gradskoj biblioteci u Čačku. Član žirija za dodelu Disove nagrade, doc. dr Aleksandar Kostadinović, pročitao je obrazloženje žirija, dok je Milica Matović, član Odbora Manifestacije, predstavila konkurse raspisane povodom 63. Disovog proleća. Planirane programe najavila je Marijana Lazić, direktor Manifestacije.

U obrazloženju žirija, u sastavu Miroslav Maksimović, Milivoj Nenin i Aleksandar Kostadinović, navodi se da je odluka o dodeli nagrade Dejanu Aleksiću doneta jednoglasno na elektronskoj sednici održanoj 23. februara.

"Bez ikakve težnje za svođenjem pesničkih računa, žiri je procenio da je Dejan Aleksić, kao tvorac dosadašnjih dvanaest knjiga pesama, nesumnjivo jedan od najistaknutijih autorskih glasova savremene srpske poezije. Posvećen neprekidnom preispitivanju sopstvenih kreativnih postupaka i dometa, što je istovremeno podrazumevalo i proces aktivnog usvajanja i podrugojačenja pesničke i umetničke tradicije (unutar i izvan srpskih kulturnih okvira), Aleksić je svoj poetski rukopis uobličio kao osobenu sintezu dvaju magistralnih tokova novijeg srpskog pesništva."

Pesnik Dejan Aleksić dobitnik Disove nagrade 2026

U njegovom stvaralaštvu ostvaren je neobičan ukrštaj neosimbolističkog staranja o odnosima unutar samog teksta, što je rezultiralo cizeliranim formama i disciplinovanim izrazom, i verističkog traganja za iskustvenom građom koja predstavlja tematski prodor u neočekivano.

Biografija

Dejan Aleksić je pesnik, dramski pisac, romansijer i stvaralac književnih dela za decu, rođen 1972. godine u Kraljevu. Diplomirao je na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavio je dvanaest pesničkih zbirki, jedan roman, knjigu drama i preko dvadeset knjiga za decu.

Dobitnik je brojnih značajnih književnih nagrada za poeziju: „Vasko Popa”, „Meša Selimović”, Zmajeva nagrada Matice srpske, „Branko Miljković”, Nagrada SANU iz Fonda „Branko Ćopić”, „Miroslav Antić”, „Risto Ratković”, Brankova nagrada, Matićev šal, Drainčeva nagrada, „Ismet Rebronja” i Prosvetina nagrada. Njegova poezija prevođena je na desetak evropskih jezika, a posebne knjige pesama objavljene su na španskom, poljskom, francuskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

Za roman „Petlja” dobio je nagrade „Miloš Crnjanski” i „Vladan Desnica”, dok mu je za dramu „Vina i pingvina” 2010. godine dodeljena Pekićeva nagrada. Kao autor knjiga za decu zastupljen je u čitankama i obaveznoj lektiri za osnovnu školu. Dvostruki je dobitnik nagrada „Politikin zabavnik” i „Neven”, Nagrade „Dušan Radović”, kao i priznanja Zmajevih dečjih igara za izuzetan doprinos literaturi za decu. Među ostalim priznanjima izdvajaju se nagrada Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, „Plavi čuperak”, „Zmajev štap”, „Gordana Brajović”, „Rade Obrenović”, Nagrada Grada Niša, „Gomionica”, Zlatno Gašino pero, Dositejevo pero, Nagrada Radio Beograda, Zlatni ključić Smedereva, uz međunarodna priznanja „Mali princ” i White Raven.

Pogledajte video: Paolu Sorentinu uručena nagrada Počasno srce Sarajeva