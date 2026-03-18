Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je da je preminula istaknuta umetnica Ljiljana Danilović Cincar.

Bila je dugogodišnji član operskog ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu i istaknuti muzički saradnik Vokija Kostića, sa kojim je sarađivala na brojnim filmskim ostvarenjima.

Kao muzički saradnik učestvovala je u stvaranju vanvremenskih filmova kao što su „Ko to tamo peva“, „Balkanski špijun“, „Balkan ekspres 2“, „Tri karte za Holivud“, „Život je lep“ i „Svečana obaveza“ ostvarenja koja su ostavila trajan pečat u domaćoj kinematografiji.

Ljiljana Danilovic Cincar Foto: Arhiv Simić/Ustupljena fotografija

Pored muzičkog rada, ostvarila je izuzetnu pozorišnu karijeru, sa oko 1300 izvođenja u svega nekoliko predstava: „Kralj Ibi“ (oko 200 izvođenja), „šovinistička Farsa“ (oko 600 izvođenja), „Bora Šnajder“ (oko 250 izvođenja) i „Velika drama“ (oko 200 izvođenja).

Publika će je pamtiti i po ulogama u filmovima i serijama kao što su „Čarlston za Ognjenku“, „Nebesa“, „Klan“, „Andrija i Anđelka“ i mnogim drugim.

Svojim talentom, posvećenošću i autentičnim izrazom obogatila je umetničku scenu i ostavila neizbrisiv trag među kolegama i publikom.

Kremacija će se obaviti u subotu, 21. marta, u 14 časova na Novom groblju. Okupljanje ožalošćenih predviđeno je u 13.30 časova.

Ožalošćeni: porodica, rodbina, prijatelji i poštovaoci njenog lika i dela.