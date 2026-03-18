Roman koji je potresao svet svojom surovom istinom o trgovini organima na Kosovu i Metohiji - "Srpsko srce Johanovo" - dobio je konačno svoju filmsku verziju. Na dan kad se obeležava pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji premijerno u Beogradu prikazan je napeti triler "Žetva", a autor ove knjige Veselin Dželetović otkriva kako je došlo do saradnje sa američkim autorima, kroz kakve je pritiske ekipa prolazila i zašto je odbio milionske ponude da se na velikom platnu nigde ne pomene Kosovo.

Kakvi su vaši prvi utisci?

- Zadovoljan sam filmom. Ispunjena su moja očekivanja. Moja najveća želja je bila da film prenese istu emociju koju nosi knjiga - da u njemu nema mržnje, iako opisuje stravičan zločin na gotovo poetski način. Jedan monah mi je uputio najlepši kompliment rekavši da se knjiga čita u dahu, a kad je pročitate, ostanete bez daha. Bio bih srećan kad bi i film izazvao takav odjek.

Priča je dugo čekala na ekranizaciju i na kraju je poverena američkom reditelju Polu Kampfu. Kako gledate na tu saradnju?

- Gledam na to s velikim ponosom. Priznajem, na početku sam bio protiv toga, ali me je producent ubedio da je to mnogo bolja opcija za globalnu vidljivost priče. Ono što mi je najvažnije jeste ozbiljnost pristupa - reditelj je poslao agente na Kosovo i Metohiju da ispitaju sve navode iz romana. Tek kad su se uverili da je sve istina, prihvatili su rad na filmu.

Pol Kampf nije posustao ni nakon hiljada pretećih mejlova koje je dobio od određenih albanskih lobija. Neki glumci su čak odustali od snimanja uprkos potpisanim ugovorima, ali istina je kao voda - ona uvek nađe put. Verujem da će upravo zbog te nepokolebljivosti ovaj film naići na ogroman odjek u svetu.

Koji glumci su odbili da igraju u filmu?

- Troje stranih glumaca. Imena zna producent. Bilo je teško naći im zamene tako brzo, pred početak snimanja.

Da li ste pre ove saradnje kontaktirali s domaćim autorima?

- Bilo je mnogo ponuda, nudili su se mnogi domaći i ruski autori. Razgovarao sam s Lazarom Ristovskim, Emirom Kusturicom, Draganom Okanovićem i drugima. Međutim, video sam da Dragan Ivanović (producent, "Bandur film") ulaže celog sebe u ovaj projekat. Prepoznao sam da će se on boriti i istrajati uprkos svim pritiscima za koje smo znali da će uslediti. Malo je poznato da nam je na samom početku nuđeno pet miliona evra, uz obećanje da će sve biti verno preneto iz romana, ali pod jednim uslovom: da se ne pominje da je u pitanju Kosovo i Metohija. To jednostavno nisam mogao da dozvolim. Istina mi je važnija od svega.

Vaša knjiga je već postala globalni fenomen. Koliko je taj uspeh važan za samu priču?

- Roman ima 16 prevoda. Svima sam dao besplatna autorska prava samo da bi se istina širila. Ponosan sam i na činjenicu da mi je lično ministar spoljnih poslova čestitao jer je jedna država povukla priznanje nezavisnosti Kosova upravo zahvaljujući mom romanu.

Srećan sam što govorim u ime stradalnika, u ime Srba s Kosova i Metohije koji su nedužni stradali u doba mira. Ovo nije priča o ratnom vihoru gde se "svašta dešava". Moja braća i sestre su stradali pred očima međunarodne zajednice. Koliko god insistiram na kažnjavanju zlikovaca, toliko insistiram i na odgovornosti međunarodne zajednice, koja je to dozvolila. I danas se to dešava na Kosovu.

Da li biste voleli da film bude prikazan na moskovskom festivalu koji vodi Nikita Mihalkov?

- Voleo bih da taj film bude prikazan u Moskvi, jer sam tamo besplatno ustupio autorska prava protojereju Aleksandru Toriku, autoru čuvene knjige "Flavijan". Knjiga je tamo doživela tri izdanja, a on mi je otkrio i dodatni razlog za njeno objavljivanje. Kad sam ga pitao o čemu je reč, rekao mi je da je to rađeno i ruskim vojnicima u Čečeniji.

