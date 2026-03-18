U operi Đuzepea Verdija "Rigoleto", koja će 21. marta (19.00) biti izvedena na Velikoj sceni pod dirigentskom upravom Stefana Zekića, u ulozi Vojvode od Mantove prvi put u svojoj matici nastupiće tenor iz Nemačke, Miloš Bulajić.

Reč je o izrazito talentovanom umetniku mlađe generacije (1989), koji se ističe tehnički preciznim i muzikalnim interpretacijama značajnih tenorskih uloga iz klasičnog operskog repertoara. Nastupa na prestižnim scenama i festivalima širom Evrope, gradeći zapaženu međunarodnu karijeru. Napominjemo, ovo je njegovo prvo gostovanje u Narodnom pozorištu u Beogradu.



Naslovnog junaka dočaraće Dragutin Matić, ulogu Đilde, kojom će obeležiti četvrt veka od svog prvog nastupa u toj roli, pevaće Snežana Savičić Sekulić, a u velikom ansamblu su i Aleksandar Stamatović (Grof Monterone), Miloš Gašić (Grof Čeprano), Milica Žižić (Grofica Čeprano), Pavle Žarkov (Marulo), Darko Đorđević (Borsa), Mihailo Šljivić (Sparafučile), Anđela Simić (Madalena), Tatjana Mitić (Đovana), Teodora Ilić (Paž) i Slobodan Živković (Tamničar).

Foto: Bogdan Curguz 063662856/Bogdandlr@hotmail.com, Narodno pozorište Beograd



U predstavi učestvuju Orkestar, Hor i ansambl Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu.

Scenografijupotpisuje Boris Maksimović, kostimografiju Ljiljana Radonjić Orlić, a koreografiju Vladimir Logunov.

U tom remek-delu operske umetnosti za koje je, prema drami „Kralj se zabavlja" Viktora Igoa, libreto napisao Frančesko Marija Pjave, u toku jedne noći odvijaju se događaji puni ljubavi, strasti, osvete, mržnje...

Verdijeva snažna muzika, bogata emotivnim nabojem i dramskom napetošću, čini „Rigoleto“ impresivnim delom koje i danas, 175 godina od praizvedbe u Teatru „Feniče“ u Veneciji, ostavlja dubok utisak na publiku, tražeći odgovore na neka od univerzalnih pitanja – koliko vredi ljudska žrtva i može li se svoj život položiti radi spasenja drugog.

