Srpska mini-serija "Apsolutnih 100" dobila je izuzetne kritike u Francuskoj i Nemačkoj nakon početka međunarodnog emitovanja, a posebno veliki odjek izazvala je opširna i veoma pozitivna recenzija u uglednom francuskom dnevniku Le Monde, koji je seriji posvetio veliki prostor. Kritiku potpisuje jedan od najuticajnijih televizijskih kritičara u Francuskoj, koji ističe da autor Srdan Golubović kroz priču o mladoj junakinji „pogađa bolne tačke društva koje i dalje nosi posledice ratova devedesetih“, dok se glavna glumica Anita Ognjanović izdvaja kao snažno novo lice evropske televizijske scene.

Nakon međunarodnog prikazivanja početkom februara, srpska mini-serija „Apsolutnih 100“ dobila je izuzetne kritike u Francuskoj i Nemačkoj i našla se na nekim od najprestižnijih evropskih televizijskih i streaming platformi. Serija se trenutno prikazuje na platformama ARTE France i ARTE Germany, gde će biti dostupna čak godinu dana, dok je u Francuskoj emituje i prestižni Canal+, što predstavlja veliki uspeh za domaću televizijsku produkciju.

Posebnu pažnju izazvala je opširna i veoma pozitivna kritika u uglednom francuskom dnevniku Le Monde, gde je seriju analizirao jedan od najuticajnijih televizijskih kritičara u Francuskoj. U tekstu se ističe da autor Srdan Golubović kroz priču o mladoj junakinji „pogađa bolne tačke društva koje i dalje nosi posledice ratova devedesetih“, dok se glavna glumica Anita Ognjanović izdvaja kao snažno novo lice evropske televizijske scene.

Serija je u Francuskoj emitovana pod naslovom „Sous le feu de Sonja“, dok je u Nemačkoj prikazana pod drugačijim nazivom, u skladu sa međunarodnom distribucijom.

Pored Le Monde, o seriji su pisali i ugledni francuski mediji Télérama, La Croix i Le Blog TV News, dok su nemački portali KulturNews i Serienjunkies posebno pohvalili glumu Anite Ognjanović i autentičan prikaz odrastanja na Balkanu. Zanimljiv kuriozitet je da se serija pojavila čak i na specijalizovanom portalu IT-Boltwise, gde je tekst o seriji bio praćen AI-generisanom ilustracijom inspirisanom njenom temom.



Serija donosi napetu i emotivnu priču o devetnaestogodišnjoj Sonji (Anita Ognjanović), juniorskoj šampionki u streljaštvu, koja pokušava da spase brata i porodicu ulazeći u opasni vrtlog osvete i sukoba sa lokalnim moćnicima.

Pored Anite Ognjanović, u seriji glume Boris Isaković, Miodrag Dragičević, Muhamed Hadžović, Dejan Čukić, Marko Grabež, Anđelika Simić i drugi.

Scenario potpisuju Ivan Knežević, Boris Grgurović, Nadja Petrović i Ljubica Luković, dok su rediteljski tim činili Srdan Golubović, Stefan Ivančić, Katarina Mutić i Nikola Stojanović.

Serija je u produkciji Telekom Srbija i Firefly Productions, a pre televizijskog prikazivanja imala je svetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je prikazana u okviru programa Specijalne projekcije, čime je mini-serija vraćena u ovu festivalsku selekciju posle četiri godine.

Mini-serija „Apsolutnih 100“ (6×50’) prodata je vodećim evropskim platformama, među kojima su ARTE i Walter Presents (Channel 4, Velika Britanija i Irska), a trenutno je dostupna i na servisima Canal+, Apple TV i France TV.

Vest o međunarodnom uspehu preneli su brojni svetski mediji specijalizovani za filmsku i televizijsku industriju, što potvrđuje da domaća produkcija sve češće pronalazi put do najzahtevnijeg evropskog tržišta. Serija kod nas stiže 27. marta i može da se prati na platformi Voyo.

