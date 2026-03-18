Beogradska filharmonija je pripremila originalnu priču o Volfgangu Amadeusu Mocartu: „Male priče o velikom kompozitoru“, za decu od 1 – 4. razreda osnove škole, od 18 – 27. marta, radnim danima od 10 i 12č. U ulozi naratorki su filharmoničarke Tamara Marinković-Tomić i Slavica Perić, a pod palicom Vuka Wolkova-Popovića, orkestar izvodi najpoznatije numere iz Mocartovog opusa.

„Danas ćemo vam ispričati priču o jednom dečaku, koji je bio veoma poseban. Gde god da se nalazio – u sobi, na ulici, pa čak i za stolom dok jede supu – u njegovoj glavi je svirala muzika. Taj dečak se zvao Volfgang Amadeus Mocart“.

Ovako počinje priča Beogradske filharmonije o Mocartu, čudu od deteta čiji je talenat zadužio čovečanstvo. Kroz zanimljivu priču o njegovom životu i stvaralaštvu, deca se upoznaju sa njegovim delima kroz zanimljivu naraciju o ljubavi, zvezdama, kraljevima i kraljicama,

čarobnjacima i dalekim zemljama. Iskusan tandem, Tamara Marinković-Tomić i Slavica Perić u kostimima iz Mocartovog perioda, zabavljaju ali i edukuju školarce koji na filharmonijskim koncertima uče i šta je to partitura, simfonija, serenada… Neke od najlepših stranica u istoriji muzike školarci imaju priliku da čuju u izvođenju Beogradske filharmonije pod palicom Vuka Wolkova-Popovića, poput „Male noćne muzike“, Divertimenta, Simfonije br. 1 i 40, uvertire iz opere „Bastijen i Bastijena“.

Poseta koncertima Beogradske filharmonije organizovana je preko škola koje se još uvek mogu prijaviti na mejl organizator@bgf.co.rs Zbog velikog interesovanja za pojedinačne posete, otvoren je termin u petak, 27. marta od 12h, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Beogradske filharmonije kao i onlajn.