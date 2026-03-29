Slušaj vest

Kultna domaća serija Bolji život decenijama važi za jednu od najgledanijih i najvoljenijih priča sa malih ekrana. Avanture i svakodnevni problemi porodice Popadić, emitovani od 1987. do 1991. godine, prikovali su uz televizore milione gledalaca širom Srbije i regiona.

Iako je mnogi pamte kao seriju „bez greške“, na društvenim mrežama se poslednjih dana vodi žustra rasprava zbog jedne, navodno, velike nelogičnosti u radnji.

Testament koji je pokrenuo sve

Foto: Promo

Priča o propustu vezuje se za scenario čuvenog pisca Siniša Pavić, a fokus je na testamentu Gigine sestre – ključnom momentu koji zapravo pokreće radnju serije.

Na Fejsbuk stranici „Dnevna doza prosečnog advokata“ pojavila se tvrdnja da je u ovom delu priče napravljena ozbiljna pravna greška. Kako navode, naslednici – Violeta, Guza i Slobodan – nisu morali da ispunjavaju stroge uslove iz testamenta (udaja, zaposlenje i školski uspeh), već su jednostavno mogli da odbiju nasledstvo.

Jedan potez bi promenio celu seriju

Bolji život Foto: Ustupljene fotografije

Prema toj logici, ukoliko bi se deca odrekla nasledstva, celokupna imovina automatski bi pripala Gigi, kao jedinom zakonskom nasledniku svoje sestre.

To bi značilo da bi Popadići odmah došli do novca, ispunili obaveze iz testamenta i – kako tvrde autori objave – praktično ne bi bilo zapleta koji je obeležio seriju.

Postavlja se pitanje: zašto advokat Radujković nije predložio takvo rešenje, već je tvrdio da u testamentu nema nikakvih pravnih „rupa“?

Internet presudio – humor na prvom mestu

Foto: Arhiva Klasik TV

Ispod objave nizali su se komentari gledalaca koji su podelili svoje mišljenje, ali i nostalgiju prema seriji. Ipak, jedan komentar posebno je nasmejao korisnike:

„Oni da se odreknu u Giginu korist!? Pre bi se odrekli u korist Jezdimira Uskokovića!“

Ova duhovita opaska pokazala je da, bez obzira na potencijalne nelogičnosti, „Bolji život“ ostaje neprevaziđen klasik koji publika i dalje obožava.

Ipak, greške tokom snimanja se dešavaju, a neke su tako dobre da nas nasmeju do suza. Jednu takvu grešku našli smo u seriji "Bolji život" kada je u kadar zalutao neko kome tu nije mesto.

U seriji Bolji život u kadar zalutao neko kome tu nije mesto. Foto: Printscreen/RTS

Cela smešna scena, sigurno vam je promakla, iako ste seriju gledali milion puta, a sve bi opisali kratkom frazom: "Pa gde si krenuo".

U seriji Bolji život u kadar zalutao neko kome tu nije mesto. Foto: Printscreen/RTS

Ova scena dešava se u 70. epizodi. Dva stara drugara iz vojske Boba Popadić (Dragan Bjelogrlić) i Đukan (Darko Tomović) ćaskaju ispred kisoka u kome se prodaju pljeskavice, a iza njih se pojavljuje nepozvani gost. Koji je samo propuzao u kadru i nastavio dalje.

Video: Isečak iz serije "Bolji život"