Vojka Ćordić Čavajda u filmu Mi nismo anđeli

Glumica Vojka Ćordić Čavajda ostavila je upečatljiv trag u domaćoj kinematografiji, a publika je i danas pamti po harizmatičnoj ulozi Višnje u filmu "Mi nismo anđeli".

Njena čuvena replika: „Jesam ti pričala da sam bila top manekenka u Milanu?“ i dalje se prepričava među fanovima, kao jedan od najupečatljivijih trenutaka iz serije.

Uloge koje su je obeležile

Vojka Ćordić Čavajda u filmu Velika frka Foto: Printscreen/Youtube

U periodu najveće popularnosti, Vojka je nizala angažmane i pojavljivala se u projektima poput serija „Moljac“ i „Dome, slatki dome“. Ipak, nakon toga usledila je višegodišnja pauza koja je iznenadila publiku.

Kasnije se ponovo pojavila na malim ekranima u seriji „Neki novi klinci“, gde je tumačila lik čistačice – ujedno i svoju poslednju ulogu.

Teška bolest i prerani odlazak

Nažalost, život ove talentovane umetnice obeležila je teška bolest. Vojka Ćordić Čavajda obolela je od rak pluća i preminula 2005. godine u 43. godini, ostavljajući iza sebe veliki glumački trag i brojne neostvarene uloge.

Privatni život daleko od očiju javnosti

Vojka Ćordić Čavajda u seriji „Neki novi klinci“ Foto: Printscreen

O njenom privatnom životu malo se znalo. Bila je udata za Sašu Čavajdu, brata muzičara Goran Čavajda Čavke iz grupe Električni orgazam, ali taj brak nije potrajao.

Njena rođena sestra je novinarka Mina Vidaković, koja je bila u braku sa glumcem Banetom Vidaković, no i taj odnos je kasnije okončan.

Beograđanka sa velikim snovima

Rođena u Beogradu, Vojka je nakon završene gimnazije upisala i diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti. Svoju prvu ulogu ostvarila je još 1983. godine u televizijskoj drami „Terasa“, čime je započela karijeru koja je, iako kratka, ostavila snažan utisak.

