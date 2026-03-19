Filmska kuća First Line Films objavila je da će u njihovoj predstojećoj istorijskoj drami „As Deep as the Grave“ posthumno nastupiti glumac Val Kilmer, a njegova izvedba je stvorena pomoću generativne veštačke inteligencije. Reč je o prvoj takvoj ulozi u istoriji filma, a produkcija je objavila i prvu fotografiju digitalno stvorenog Kilmera u filmu, prenosi IndieWire.

Kilmerova velika želja

U zvaničnom saopštenju navodi se da je Kilmer, koji je preminuo u aprilu 2025, prvobitno izabran za ulogu oca Fintana, katoličkog sveštenika i indijanskog spiritualiste koji je bio istorijska ličnost u misiji San Huan u Novom Meksiku. Glumac, međutim, nije mogao da snima zbog narušenog zdravstvenog stanja.

Iako Kilmer nije snimio nijednu scenu, ipak će se „pojaviti“ u filmu zahvaljujući generativnoj veštačkoj inteligenciji. Najsavremenija tehnologija omogućila je filmskim stvaraocima da ispune Kilmerovu želju da otelotvori ovaj lik, a sve je realizovano u saradnji sa njegovom porodicom i ćerkom Mercedes Kilmer. Film, ranije poznat pod nazivom „Canyon of the Dead“, u postprodukciji je poslednje tri godine.

Pustolovna priča o arheolozima

Film je najavljen kao „istinita pustolovna akciona priča o arheolozima sa američkog Jugozapada, En i Erlu Morisu“. Radnja prati njihova iskopavanja u kanjonu De Šeli u Arizoni i istoriju naroda Navaho.

Film je režirao, napisao i producirao Coerte Voorhees, a u ostalim ulogama pojavljuju se Abigail Lawrie (kao En Moris), Tom Felton (kao Erl Moris), Abigail Breslin (kao En Morou Lindberg), Hanako Footman, Ewen Bremner, Tatanka Means, Finn Jones i Jacob Fortune-Lloyd. Nacija Navaho i Služba nacionalnih parkova omogućile su snimanje na stvarnim arheološkim nalazištima kanjona De Šeli i širom regiona For Korners.

„Počašćeni smo što sarađujemo s njegovom ćerkom“

„Kada se Val pre pet godina pridružio projektu, odmah se poistovetio sa istorijskim duhovnim likom oca Fintana i shvatio važnost podizanja svesti o neverovatnoj priči En Moris kao prve arheološkinje u Severnoj Americi“, izjavio je reditelj Vurhis.

„Bila je velika nesreća što ga je zdravlje sprečilo da odigra ovu ulogu koja mu je duhovno i kulturološki toliko značila. Počašćeni smo što sarađujemo s njegovom ćerkom Mercedes, koja donosi sopstveno filmsko iskustvo, kako bismo oživeli ovaj lik na način na koji smo ga svi prvobitno zamislili.“

Mercedes Kilmer Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mercedes Kilmer, koja je sarađivala s produkcijom, dodala je: „Moj otac bio je duboko duhovan čovek i ova priča o otkriću i prosvetljenju na američkom Jugozapadu, kao i njegova jedinstvena uloga u njoj, duboko su ga dirnuli. Uvek je gledao na nove tehnologije s optimizmom kao na alat za proširenje mogućnosti pripovedanja. Taj duh je nešto što svi mi poštujemo unutar ovog filma, čiji je on bio sastavni deo.“

Glumac je i ranije koristio AI tehnologiju

Kilmer je i pre svoje smrti sarađivao s filmskim autorom Leom Skotom na dokumentarcu „Val“, koji je koristio glumčevu opsežnu ličnu arhivu kako bi prikazao njegov život. Pošto je Kilmer izgubio sposobnost govora nakon lečenja raka grla 2014. godine, rekonstruisao je svoj glas ubacivanjem sati snimaka sopstvenog govora u algoritam veštačke inteligencije.

(Kurir.rs/Index.hr)

