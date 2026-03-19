Nakon uspeha prvog dela filma iz 2019. godine, u domaće bioskope stiže nastavak "Ready or Not: Here I Come" ili "Spremna ili ne 2", kada će ljubitelji poznatog horor scenarija još jednom moći da gledaju istu junakinju, Grejs, u sada proširenoj priču.

U prepoznatljivoj haljini, odnosno venčanici iz prvog dela, Samara Viving donosi na platno borbenu i snalažljivu ženu. sada spremniju za opasnu poteru.

Foto: Disney

Originalni film govori o devojci koja se udaje za člana izuzetno bogate porodice, saznajući ubrzo da su njihovo bogatstvo i status rezultat đavolskog dogovora koji podrazumeva povremenu žrtvu novog člana porodice. Žrtvovanje se odvija tokom složene igre jednostavnih pravila poput igre žmurki. Jedini način da pobedi jeste da do zore uspe da preživi i da se odbrani od svih članova porodice koji joj se nađu na putu.

Samarina uloga mlade neveste koja na dan svog venčanja postaje meta smrtonosne igre, spojila je crni humor, ranjivost i odlučnost, čineći prvi deo filma zabavnim i svetski uspešnim. Studio Searchlight odlučio se sada za nastavak košmarne igre, spremajući novi scenario za Grejs, ali uvodeći još jedan ženski lik, njenu sestru.

Ona nije više u poziciji da brani samo svoj život, već i život svoje sestre. Preživljavajući potrebno je da nadmaši četiri rivalske porodice koje se takmiče za moćni presto, a pobednik uzima sve.

"Bila sam pomalo nervozna, nisam znala šta da očekujem od svoje interpretacije ove uloge, ali čim sam ponovo obukla tu haljinu, osetila sam ushićenje. Repriziranje lika je jedna stvar, a rad sa ekipom je u stvari najbolji deo," rekla je glumica za People magazin.

Uz Samaru i Ketrin Njutn koja glumi njenu sestru, uloge tumače i Sara Mišel Gelar, Elajdža Vud, Nestor Karbonel, čuveni reditelj Dejvid Kroneneberg i drugi.