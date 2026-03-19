Film "Žetva", snimljen po romanu "Srpsko srce Johanovo" autora Veselina Dželetovića, među prvima je pogledao i ministar kulture Nikola Selaković.

On je pre projekcije u društvu predsednice Narodne skupštine Republike Srbije Ane Brnabić obišao izložbu "Žuta kuća - zločin bez presude", koja je postavljena u foajeu MTS dvorane.

- Duboko sam dirnut premijerom filma „Žetva“, Pola Kampfa, zasnovanog na knjizi Veselina Dželetovića „Srpsko srce Johanovo“, koja je simbolično održana upravo 17. marta u beogradskoj MTS dvorani.

Ovo ostvarenje ne predstavlja samo značajan filmski događaj, već je mnogo više od toga. Ono je snažno podsećanje na jedno od najtežih i najpotresnijih poglavlja stradanja srpskog naroda u novijoj istoriji - napisao je na svom Instagramu.

- „Žetva“ otvara bolna, ali neophodna pitanja strašnih i bezumnih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji početkom 21. veka, na koje niko ne bi smeo ostati ravnodušan. Kroz umetnost, film pred nas iznosi priču o tragičnim događajima i zločinima, o trgovini ljudskim organima, o kojima se dugo ćutalo.

Posebnu težinu daje i izložba „Žuta kuća – zločin bez presude“, priređena u foajeu MTS dvorane u saradnji Ministarstva kulture i Muzeja žrtava genocida. Ona nas podseća na stradanje nevinih i na obavezu da o tim događajima govorimo istrajno i dosledno.

Naš dug prema žrtvama i njihovim porodicama jeste da istina nikada ne bude zaboravljena. Upravo zato Ministarstvo kulture nastavlja da podržava filmske, izložbene i naučnoistraživačke projekte koji neguju kulturu pamćenja i čuvaju istorijsku svest našeg naroda. Samo narod koji pamti, koji poštuje svoje žrtve i koji istinu prenosi budućim generacijama ostaje veran sebi, svojoj istoriji i vrednostima koje ga oblikuju - zavšava ministar.

Film "Žetva", u režiji i po scenariju američkog autora Pola Kampfa, okuplja međunarodni tim istaknutih filmskih stvaralaca sa zavidnim karijerama u svetskoj kinematografiji. Reč je o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželatovića, zasnovanom na stvarnim događajima.



Igrani film "Žetva" prati priču o nemačkom baronu Johanu fon Vagneru, koji nakon ilegalne transplantacije srca počinje da ima uznemirujuće snove i vizije. Pod teretom sećanja koja ne pripadaju njegovom životu i odgovornosti koju ne može da ignoriše, Johan kreće u ličnu i opasnu potragu za istinom.

Njegovo putovanje vodi ga na Kosovo i Metohiju, gde se suočava s mračnom realnošću ilegalne trgovine organima, povezane sa ozloglašenom "žutom kućom".

Susret s porodicom čoveka čije srce nosi u grudima dodatno učvršćuje njegovu odlučnost da, makar i prekasno, pokuša da ispravi nepravdu.

Film je snimljen uz podršku Telekoma Srbije.

Bonus video: Premijera filma "Žetva"