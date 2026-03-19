Jugoslovenski i hrvatski glumacMladen Barbarić, kojeg je publika godinama pratila na televiziji i pozorišnim scenama, preminuo je u 73. godini. Barbarić će ostati upamćen kao Pegula u čuvenoj seriji "Velo misto" koja mu je donela veliku popularnost, piše Slobodna Dalmacija.

Serija „Velo misto“, jugoslovenska televizijska produkcija iz 1980. godine, ostala je upamćena kao jedno od najznačajnijih ostvarenja tog perioda. Scenario za ovu seriju napisao je Miljenko Smoje, dok je režiju potpisao Joakim Marušić. Kroz radnju serije prati se život u Splitu u periodu od 1910. do 1947. godine, što je mnogi smatraju svojevrsnom nezvaničnom istorijom grada, ali i pričom o počecima fudbalskog kluba Hajduk.

Mladen Barbarić Foto: Printscreen/Youtube

Za uloge u ovoj seriji, posebna priznanja stigla su i na Filmskim susretima u Nišu 1981. godine, gde su nagradu za najbolji glumački par, po izboru čitalaca TV Novosti, dobili Zdravka Krstulović za ulogu Violete i Mladen Barbarić za ulogu Pegule.

Mladen Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, gde mu je otac službovao. Detinjstvo je proveo između Beograda i Splita, kao i u Žrnovnici, gde su se njegovi roditelji vratili nakon što mu je otac tokom osamdesetih godina otišao u penziju. Njegova majka bila je poreklom iz Korešnice. Gimnazijske dane delom je proveo u splitskoj gimnaziji "Natko Nodilo", a u mladosti se bavio i košarkom. Ljubav prema umetnosti odvela ga je na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirao.

Mladen Barbarić je otkrivenu narodnom pozorištu odakle je započeo svoj put ka velikim ulogama na sasvim neočekivan način. Prema retkim intervjuima koji su ostali iza njega, ekipa koja je radila na seriji "Velo misto" pronašla ga je upravo u Novom Sadu, gde je u tom periodu bio angažovan u pozorištu i već pokazivao izuzetan glumački potencijal.

Bio je u braku sa Srpkinjom

Barbarić je bio u braku sa srpskom glumicom Sanjom Milosavljević, koju je upoznao tokom snimanja serije "Velo misto". Ona je u toj seriji tumačila lik praške studentkinje Marženke, zbog koje je ljubomorna Kate (Mira Furlan) progonila svog Tončija (Milan Štrljić).

Venčanje se odigralo 1981. godine i dobili sina Vuka-Tadiju, koji je ime dobio po Mladenovom dedi Tadiji iz Korešnice. Vuk-Tadija je kasnije doktorirao lingvistiku i zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Porodična tradicija uspeha nastavila se i u narednoj generaciji - njegov unuk Matija, sin Vuka-Tadije, već sa deset godina postao je prvak Hrvatske u šahu u svojoj uzrasnoj kategoriji. Kao zanimljiv detalj, mali Matija je i član splitskog kluba "Mornar", čime je još jednom potvrđena snažna veza porodice Barbarić sa Splitom i njegovom sportskom i kulturnom scenom.

