U bioskopu Cineplexx (TC Galerija) 13. marta održana je svečana IMAX premijera naučnofantastičnog spektakla „Projekat Očajnički Pokušaj“ (Project Hail Mary), a od danas je film dostupan u svim bioskopima širom Srbije, uključujući i one koji nemaju premijum formate.

Prvi utisci publike i gostiju nakon projekcije ne ostavljaju sumnju: pred gledaocima je film koji bi mogao da obeleži godinu kada je reč o žanru naučne fantastike, a u bioskope nam ga donosi distributerska kuća Jučer.

Film, u kojem glavnu ulogu tumači Rajan Gosling, nastao je prema romanu autora Endija Vira, poznatog po bestseleru Marsovac, a već nakon prvih projekcija dobija izuzetne reakcije i visoke ocene kako lokalnih, tako i filmskih kritičara širom sveta. Mnogi ga već sada nazivaju jednim od najupečatljivijih sci-fi filmova poslednjih godina, pa čak i potencijalnim SF filmom godine.

Premijera filma „Projekat Očajnički Pokušaj" u Njujorku:

Prošlo je nedelju dana od premijere, a utisci publike su nadmašili očekivanja. Komentari gledalaca ističu da je reč o retkoj ekranizaciji koja uspeva da zadrži duh i emociju originalnog dela, zbog čega ljubitelji knjige mogu bez bojazni da uđu u bioskopsku salu. Prema reakcijama publike, ovo je adaptacija koja ne razočarava ni najvernije čitaoce.

Publika koja je tokom premijernog vikenda imala priliku da pogleda film u premijum bioskopskim formatima: IMAX, ScreenX, MX4D i 4DX, ističe da je reč o pravom vizuelnom spektaklu koji u potpunosti dolazi do izražaja na velikom platnu. Upravo zbog toga mnogi gledaoci naglašavaju da je ovo film koji treba doživeti u bioskopu, uz impresivne efekte i imerzivno iskustvo koje dodatno pojačava svemirsku avanturu.

Film traje dva i po sata, međutim prema tvrdnjama onih koji su ga gledali, vreme je proletelo. U komentarima nakon projekcije često su se mogli čuti opisi poput „remek-delo naučne fantastike“, „film kakav dugo nismo imali“ i „priča koja ostaje sa vama i nakon izlaska iz bioskopa“. Pored spektakularnih vizuelnih scena, gledaoci posebno izdvajaju snažne teme koje film donosi: slogu, prijateljstvo, hrabrost i nesebičnost, kao i ideju da su upravo saradnja i poverenje ključni za rešavanje najvećih izazova čovečanstva.

Film „Projekat Očajnički Pokušaj“ spaja spektakl, emociju i univerzalne poruke koje su danas potrebnije nego ikada. Režiju potpisuju Fil Lord i Kristofer Miler, a scenario Dru Godard. Pored Rajana Goslinga u filmu igraju i čuvena Sandra Hiler, zatim Lajonel Bojs, Ken Lung, Milana Vajntrab...

