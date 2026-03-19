Povodom netačnih navoda koji su se pojavili u javnosti, a tiču se radova na rekonstrukciji, adaptaciji i izgradnji novog prostora Galerije Milene Pavlović Barili, Ministarstvo kulture objavilo je saopštenje:

Kategorički demantujemo tvrdnje da je tokom izvođenja radova došlo do rušenja porodične kuće koja je pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Naglašavamo da se svi radovi izvode u skladu sa važećim zakonskim propisima, uz punu saradnju i stručni nadzor nadležnih institucija zaštite kulturnog nasleđa.

Trenutno se izvode radovi na uklanjanju privremene galerije, koja je sazidana i otvorena za javnost 1962. godine, na prostoru gde je uklonjen stari deo porodične kuće koji se naslanjao na ulicu Voje Dulića i kao takav ne predstavlja zaštićeni deo izvornog objekta.

Budući izled galerije Milene Pavlović Barili Foto: Ministarstvo Kulture

Ugovorom o poklonu zaključenim dana 20.11 1961. godine između poklonoprimca Opštine Požarevac i darodavca Danice Pavlović Barili, jedan od uslova poklona je bila i obaveza da opština preuredi poklonjenu zgradu u ulici dr Voje Dulića u muzejske prostorije u kojima će biti izloženi Milenini radovi, a dvorišni deo te porodične kuće da bude adaptiran i pretvoren u jednosoban stan koji će darodavac imati za besplatno korišćenje za života.

Opština Požarevac je tada angažovala građevinsko preduzeće ,,Neimar“, koje je po projektu ing. Ahmeda Ademovića, arhitekte građevinskog preduzeća ,,STIG“, izvršila ugovorene obaveze, te se pristupilo rušenju dela kuće koja se naslanjala na ulicu dr Voje Dulića i zidanju tog privremenog galerijskog prostora i rekonstrukciji ostatka porodične kuće u dvorištu.

Još jednom ističemo da porodična kuća koja se nalazi u dvorišnom prostoru, kao kulturno dobro pod zaštitom, ni u jednom trenutku nije bila predmet rušenja, niti je na bilo koji način ugrožena tekućim radovima.

Pozivamo javnost da se informiše iz zvaničnih i proverenih izvora, kako bi se izbeglo širenje netačnih i neproverenih informacija.

