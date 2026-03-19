Izložba „Prenesi dalje“ biće otvorena 24. marta u 19 časova Manakovoj kući u Beogradu, gde će publika moći da je pogleda do 17. aprila. Jubilarno, peto izdanje ove postavke potvrđuje značaj projekta kao dugoročne platforme za istraživanje, edukaciju i dijalog u oblasti tekstila.

U organizaciji Sekcije za tekstil i savremeno odevanje ULUPUDS-a, u saradnji sa Manakovom kućom, izdvojenim odeljenjem Etnografskog muzeja u Beogradu, izložba povezuje savremenu umetničku praksu sa bogatim tekstilnim nasleđem.

Foto: ULUPUDS

„Centralna ideja izložbe, prenošenje znanja predstavljena je kao živ i dinamičan proces. Tekstil se ne posmatra samo kao predmet, već kao medij kroz koji se prenose veštine, kulturni obrasci i identiteti, istovremeno funkcionišući kao dokument društva i savremeni umetnički jezik“, ističe prof. Lidija Jovanović, kostimograf scenskog odevanja.

„Postavka u prostoru Manakove kuće omogućava susret tradicije i savremenog izraza, bez doslovnog citiranja prošlosti. Umetnici preuzimaju principe strukture, ritma i odnosa prema materijalu, gradeći nove interpretacije. Tekstil se u tom kontekstu sve više prepoznaje kao ‘spori medij’, koji zahteva vreme, posvećenost i dublje promišljanje“, dodaje ona.

„Poseban značaj izložbe leži u njenoj pedagoškoj dimenziji, jer uključuje i mlade autore i studente, omogućavajući im da kroz dijalog i zajednički rad razvijaju sopstveni izraz i nastave kontinuitet znanja“, zaključuje prof. Jovanović.

Kroz pet izdanja, „Prenesi dalje“ se profilisala kao projekat koji neguje trajanje i razvoj u savremenom kulturnom kontekstu. Ova izložba ne zatvara jedan ciklus, već otvara prostor za dalje povezivanje nasleđa i savremenosti, potvrđujući da je tekstil i danas živ, dinamičan i relevantan medij.

