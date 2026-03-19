Dugoočekivani, zvanični trejler filma "Spajdermen: Novi dan" objavljen je juče, a fanovi širom sveta pratili su lajv uključenje glumca Toma Holanda koji je premijerno na zvaničnom Instagram profilu filma najavio puštanje trejlera. U bioskope širom Srbije i regiona, na leto 30. jula, donosi ga distributerska kuća Jučer.

Prošle su četiri godine otkako smo se poslednji put susreli sa našim prijateljskim herojem iz komšiluka.

Piter Parker više ne postoji, ali Spajdermen je u vrhunskoj formi dok brine o bezbednosti Njujorka. Sve ide kako treba za našeg anonimnog heroja, dok ga neobičan niz zločina ne uvuče u mrežu misterije sa kakvom se do sada nije susreo. Da bi bio spreman za ono što dolazi, Spajdermen ne samo da mora biti na vrhuncu svoje fizičke i mentalne spremnosti, već mora biti spreman i da se suoči s posledicama svoje prošlosti.

Spajdermen: Novi dan Foto: SONY PICTURES / Planet / Profimedia

Na kraju prethodnog filma „Put bez povratka“, Piter Parker podnosi ogromnu žrtvu kako bi spasio Njujork i multiverzum od raspada - što je nenamerno izazvala čarolija Doktora Strejndža koja je dovela Spajdermenove zlikovce poput Zelenog Goblina i Doktora Oktopusa u Marvelov svetski univerzum iz drugih dimenzija. Da bi rasterao magiju koja razara univerzum, Piter pristaje da natera sve na svetu da zaborave njegov pravi identitet (koji je Misterio otkrio na kraju filma „Spajdermen: Daleko od kuće“). To znači da njegova devojka Em-Džej (Zendaja), najbolji prijatelj Ned (Džejkob Batalon) i svi ostali zaborave da je Piter Spajdermen. Sam i tugujući zbog smrti svoje tetke Mej (Marisa Tomej), Piter oblači novo stripski precizno crveno-plavo odelo i ponovo kreće da spasi dan.

U filmu „Novi dan“ pojavljuje se nekoliko novih i povratničkih lica iz Marvelovog univerzuma. Pored Marka Rafala kao Hulka i Džona Berntala kao Panišera, Škorpion koga tumači Majkl Mando vraća se iz filma „Spider-Man: Povratak kući“. Glumačkoj ekipi se pridružuju i Sejdi Sink („Stranger Things“), Tramel Tilman („Severance“), Liza Kolon-Zajas („The Bear“) i Marvin Džouns II, koji igra gangstera Tumbstona.

