Evo kolika je penzija Slavka Štimca: Glumac postao sasvim slučajno, on i još jedan kolega primaju isti iznos
Iako je decenijama prisutan na velikom platnu, o privatnom životu i finansijama Slavka Štimca retko se govori. Ipak, svojevremeno su u javnost isplivali detalji o njegovim primanjima koja ostvaruje na osnovu decenijskog umetničkog rada. Zbog izuzetnog doprinosa domaćoj kulturi, Štimac je postao nosilac nacionalnog priznanja, što mu donosi fiksni mesečni dodatak na penziju u iznosu od 73.000 dinara.
Interesantno je da istu ovu sumu, po istom osnovu, prima i njegov kolega, glumac i režiser Radoš Bajić, čime država nagrađuje njihov pečat u umetnosti.
U galeriji pogledajte fotografije Slavka Štimca u detinjstvu:
Slučajan ulazak u svet glume
Put do zvezda za Štimca nije bio planiran. Sve je počelo još 1972. godine kada je, kao jedanaestogodišnjak, dobio ulogu u kultnom ostvarenju "Vuk samotnjak". Taj sudbinski susret sa filmskom ekipom odredio je njegovu budućnost.
"Do toga je došlo gotovo slučajno, jer je ekipa filma došla u školu, tražila je decu za film i time su mi potpuno promenili život," rekao je glumac svojevremeno.
Štimac se rado priseća svojih početaka, a uprkos nepreglednom nizu uloga, u sećanju čuva i jednu posebnu filmsku scenu koju smatra najsnažnijim trenutkom svoje profesionalne karijere.
U galeriji pogledajte fotografije Slavka Štimca danas:
Uspeh bez formalne diplome
Ono što Slavka izdvaja od većine kolega jeste činjenica da nikada nije bio student Fakulteta dramskih umetnosti. Iako nije ni pokušao da stekne akademsko zvanje u ovoj oblasti, to nije bila prepreka da izgradi status jednog od najvoljenijih i najcenjenijih glumaca na ovim prostorima. Njegov talenat i prirodnost pred kamerama bili su dovoljna preporuka za najveće reditelje.
Na privatnom planu, ovaj umetnik uživa u stabilnosti i porodičnom miru, dugi niz godina deleći život sa suprugom Vesnom.
Pogledajte video: Slavko Štimac dobio nagradu Pavle Vujsić