Iako je decenijama prisutan na velikom platnu, o privatnom životu i finansijama Slavka Štimca retko se govori. Ipak, svojevremeno su u javnost isplivali detalji o njegovim primanjima koja ostvaruje na osnovu decenijskog umetničkog rada. Zbog izuzetnog doprinosa domaćoj kulturi, Štimac je postao nosilac nacionalnog priznanja, što mu donosi fiksni mesečni dodatak na penziju u iznosu od 73.000 dinara.

Interesantno je da istu ovu sumu, po istom osnovu, prima i njegov kolega, glumac i režiser Radoš Bajić, čime država nagrađuje njihov pečat u umetnosti.

Slučajan ulazak u svet glume

Put do zvezda za Štimca nije bio planiran. Sve je počelo još 1972. godine kada je, kao jedanaestogodišnjak, dobio ulogu u kultnom ostvarenju "Vuk samotnjak". Taj sudbinski susret sa filmskom ekipom odredio je njegovu budućnost.

"Do toga je došlo gotovo slučajno, jer je ekipa filma došla u školu, tražila je decu za film i time su mi potpuno promenili život," rekao je glumac svojevremeno.

Štimac se rado priseća svojih početaka, a uprkos nepreglednom nizu uloga, u sećanju čuva i jednu posebnu filmsku scenu koju smatra najsnažnijim trenutkom svoje profesionalne karijere.

Uspeh bez formalne diplome

Ono što Slavka izdvaja od većine kolega jeste činjenica da nikada nije bio student Fakulteta dramskih umetnosti. Iako nije ni pokušao da stekne akademsko zvanje u ovoj oblasti, to nije bila prepreka da izgradi status jednog od najvoljenijih i najcenjenijih glumaca na ovim prostorima. Njegov talenat i prirodnost pred kamerama bili su dovoljna preporuka za najveće reditelje.

Na privatnom planu, ovaj umetnik uživa u stabilnosti i porodičnom miru, dugi niz godina deleći život sa suprugom Vesnom.

