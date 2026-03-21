Jedan od najvoljenijih glumaca domaće scene, Zoran Cvijanović, ne tako davno zakoračio je u penzionerske dane. Na svoj 66. rođendan, 25. januara 2024. godine, popularni Cvija odigrao je poslednji komad u stalnom radnom odnosu – predstavu "Pigmalion". Ipak, svečani ispraćaj kolega iz matičnog teatra "Boško Buha" upriličen je nešto kasnije, 13. oktobra iste godine, nakon izvođenja autorskog projekta Borisa Liješevića pod nazivom "Tvoje i moje".

Njegova mesečna primanja sada iznose do 70.000 dinara, što je gornja granica za dramske umetnike u Srbiji. Na visinu penzije utiče status umetnika, odnosno da li je radni vek proveo kao član ansambla ili kao slobodni umetnik, a Cvijanović se pridružio plejadi velikana poput Ljiljane Blagojević, Svetozara Cvetkovića, Slobodana Ćustića i Dare Džokić koji su takođe nedavno okončali radni staž.

Od stomatologije do kultne klase FDU-a

Malo je poznato da je put do glume za Cvijanovića bio krivudav. Pre nego što je definitivno odabrao scenu, kratko je studirao stomatologiju, ali je strast prema umetnosti bila jača od medicinske struke. Svoju prvu filmsku pojavu zabeležio je još kao dečak u epopeji "Sutjeska", gde je tumačio lik kurira.

Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi koja se i danas smatra jednom od najtalentovanijih u istoriji. Njegovi klasići bili su neprežaljena Sonja Savić, Žarko Laušević, Branimir Brstina i Svetislav Goncić. Iako skromno za sebe kaže da je "glumac epizodnih uloga", njegove role u ostvarenjima kao što su "Sivi dom", "Otvorena vrata", "Mile protiv tranzicije", "Mi nismo anđeli" i "Lepa sela lepo gore" postale su antologijske.

Zoran Cvijanović u seriji Bunar Foto: Telekom Srbija

Privatni mir i porodična harmonija

Iza svetala reflektora, Zoran Cvijanović je čovek koji iznad svega ceni porodicu i privatnost. Decenijama je u skladnom braku sa suprugom Svetlanom Lanom, koja je po profesiji kostimografkinja. Njihova veza je primer stabilnosti u svetu šou-biznisa, a zajedno su podigli dvoje dece, ćerku Milenu i sina.

Glumac je često isticao da mu je porodica bila najveći oslonac, naročito u teškim životnim trenucima i finansijskim iskušenjima kroz koja je prolazio pre nekoliko godina. Njegova ćerka Milena, koja je nedavno postala majka i rodila ćerku Lanu, krenula je umetničkim stopama, baveći se muzikom i glumom u inostranstvu, čime je nastavljena kreativna loza ove porodice. Iako je formalno u penziji, publika veruje da Cvija još uvek nije rekao svoju poslednju reč pred kamerama.

