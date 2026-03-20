Predrag Terzić, izložba Danas je taj dan kada niko nije poneo loptu

U beogradskoj Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, koja pripada Muzeju savremene umetnosti, 19. marta otvorena je specifična postavka umetnika Predraga Terzića. Izložba pod nazivom "Danas je taj dan kada niko nije poneo loptu" predstavlja duboko promišljanje o sportu, društvu i odgovornosti.

Naziv izložbe direktno je inspirisan stihovima poznatog muzičara Ajsa Nigrutina iz pesme „Basketi bez lopte“. Prema rečima samog umetnika, ovaj citat nije samo svedočanstvo o zaboravnom igraču, već snažna metafora za kolektivno odbijanje preuzimanja odgovornosti. Terzić naglašava da je „lopta“ sve ono što smo propustili da sačuvamo: brigu o zajedničkim prostorima, kulturu autentične igre i veru u zajedništvo kroz improvizaciju.

Dve decenije istraživanja košarkaškog fenomena

Kustos izložbe, Miroslav Karić, istakao je da ova postavka kruniše dvadesetogodišnji rad umetnika na temu košarke. Terzićev pristup je dvostruk: s jedne strane istražuje filozofsku i umetničku percepciju same igre, dok se s druge bavi kompleksnom mrežom političkih, tehnoloških i kulturnih odnosa koji oblikuju savremeni sport.

Izložba postavlja ključno pitanje – šta nam ostaje od sporta u svetu gde vladaju profit, radikalni takmičarski duh i apsolutna kontrola svakog pokreta van pravila? Umetnik analizira sudbinu nekadašnje sportske infrastrukture u tranzicionim društvima, ali i ogroman uticaj tehnoloških inovacija koje sport pretvaraju u kontrolisani spektakl za publiku.

Kritika neoliberalnog kapitalizma kroz sport

Kroz različite medije, Terzić suočava posmatrača sa vrednostima koje nameće neoliberalni kapitalizam. Imperativ efikasnosti i neutoljiva glad za profitom potiskuju radost življenja i neposrednost na terenu. U takvoj atmosferi, svaki pokušaj usporavanja, kontemplacije ili odbijanja manipulacije postaje dragocen čin otpora koji sportu može vratiti njegov izvorni smisao.

Foto: Bojana Janjić

O umetniku: Predrag Terzić

Predrag Terzić je rođen u Beogradu 1972. godine. Diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u klasi profesora Čedomira Vasića, a kasnije je i doktorirao na teoriji umetnosti i medija pod mentorstvom profesorke Divne Vuksanović.

Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 2001. godine i iza sebe ima 23 samostalne izložbe. Njegovo stvaralaštvo prepoznato je širom sveta, od Sjedinjenih Američkih Država i Kanade do brojnih evropskih zemalja poput Nemačke, Italije, Švedske i Grčke.

Realizaciju ovog projekta podržali su brojni partneri, uključujući Fakultet za medije i komunikacije, Muzej nauke i tehnike, Kinopravda institut, kao i kompanije Lenovo i Motorola. Posebna zahvalnost upućena je Ajsu Nigrutinu na podršci i otvorenosti pri korišćenju njegovog narativa.

