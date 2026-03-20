U Beogradu je u 76. godini preminuo istaknuti crnogorski i srpski pisac, esejista i dramaturg Božo Koprivica. Njegov odlazak ostavlja prazninu u svetu književnosti i pozorišta, gde je decenijama ostavljao neizbrisiv trag.

Poznat je po knjigama Volej i sluh (1992) i Kiš, Borhes i Maradona (1996), koje i dan-danas imaju kultni status.

Bogata biografija

Rođen 1950. godine u Nikšiću, Koprivica je diplomirao svetsku književnost na Filološkom fakultetu i ceo svoj život posvetio kulturi, književnosti i pozorištu, prepoznatljiv po intelektualnoj energiji i posvećenosti umetnosti.

Njegova karijera neraskidivo je povezana sa teatrom. Radio je kao dramaturg u najznačajnijim beogradskim pozorištima, među kojima su Jugoslovensko dramsko pozorište, Narodno pozorište, Bitef teatar i Zvezdara teatar. Njegov doprinos kulturi seže i do Crne Gore, gde je sarađivao sa Kraljevskim pozorištem „Zetski dom“, Crnogorskim narodnim pozorištem i festivalom Grad teatar.

Koprivica je posebno posvećen proučavanju dela Danilo Kiš, te je priredio i poseban Zbornik o njemu za časopis „Ars“. Bio je i član redakcije časopisa za književnost i kulturu „Fokalizator“, gde je ostavio trag kao strastveni analitičar i književni kritičar.

Video: Govor na sahrani Milorada Milinkovića