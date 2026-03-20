Jedna od najdugovečnijih televizijskih drama današnjice, "Uvod u anatomiju", u 22. sezoni, koja se emituje četvrtkom u 22 časa na kanalu Star Life, nastavlja da prati novu generaciju lekara koji pokušavaju da pronađu svoje mesto u čuvenoj bolnici "Grej-Sloun". Među njima je i doktor Lukas Adams, kojeg tumači glumac Niko Terho. Njegov lik tek ulazi u svet medicine, u kojem su odluke brze, greške skupe, a očekivanja ogromna.

U razgovoru za TV Ekran Terho govori o pritisku koji osećaju mladi lekari, dolasku u seriju sa kultnim statusom, kao i o tome kako danas vidi ulogu televizijskih drama.

Niko Terho u ulozi doktora Lukasa Adamsa Foto: Nino Muñoz/Disney, ABC

Vaš junak pripada novoj generaciji lekara. Kakav je njegov položaj na početku nove sezone?

- Lukas je na mestu na kojem se sudaraju ogromna ambicija i duboka nesigurnost. Želi da bude izvanredan lekar, ali je svestan koliko još mora da nauči. To stvara stalni unutrašnji pritisak. U ovoj sezoni vidimo koliko ga pokreće želja da se dokaže, ne samo pred mentorima već i pred samim sobom. Strah od greške stalno je prisutan. Istovremeno, postoje ogromna energija i želja za napretkom. Mislim da mnogi mladi ljudi prepoznaju taj osećaj - želite da budete najbolji, ali niste sigurni da li ste spremni. Upravo ta ranjivost čini ga zanimljivim likom.

Koliko je bilo izazovno priključiti se seriji koja traje više od dve decenije?

- U početku je bilo pomalo zastrašujuće. Znate da ulazite u projekat koji ima ogromnu istoriju i vernu publiku širom sveta. Postoji osećaj odgovornosti da se uklopite u taj univerzum. Ali vrlo brzo sam shvatio da je atmosfera na setu izuzetno podržavajuća. Ljudi koji su u seriji godinama vrlo su otvoreni prema novim kolegama. To vam odmah uliva sigurnost. Naučio sam da ne treba da pokušavam da imitiram nekoga ko je već bio deo tog sveta. Važno je da liku pristupite iskreno. Kada to prihvatite, nestaje veliki deo pritiska.

Scena iz serije "Uvod u anatomiju" Foto: Nino Muñoz/Disney, ABC

Šta vam je bilo najteže u pripremi za ulogu mladog lekara?

- Najveći izazov bio je prikazati unutrašnju borbu između sigurnosti i sumnje. Mladi lekari često pokušavaju da deluju samouvereno, iako su duboko u sebi svesni koliko je odgovornost velika. Želeo sam da publika vidi oba sloja tog iskustva. Takođe, medicinska terminologija je vrlo zahtevna. Dijalozi su brzi i precizni, a emocije istovremeno veoma intenzivne. To zahteva veliku koncentraciju. Najzanimljiviji su mi trenuci kada lik ostaje sam sa posledicama svojih odluka. Te scene su tihe, ali otkrivaju najviše o karakteru.

Zašto mislite da medicinske drame i dalje privlače toliko publike?

- Bolnica je mesto na kojem su ulozi uvek ogromni. Tamo se život menja u sekundi. Ljudi se suočavaju sa najtežim situacijama, ali i sa velikom nadom. To je veoma snažna kombinacija za priču. Medicinske drame nam omogućavaju da vidimo te trenutke izbliza. Istovremeno, one govore o ljudskim odnosima - o poverenju, prijateljstvu i timskom radu. U svetu koji je često podeljen, ideja zajedništva je veoma privlačna. Mislim da je upravo zato "Uvod u anatomiju" i dalje toliko gledan.

Niko Terho u seriji "Uvod u anatomiju" Foto: Nino Muñoz/Disney, ABC

Kakvo je iskustvo raditi sa glumcima koji su godinama deo ove serije?

- To je kao da ste došli na veoma intenzivan kurs glume. Posmatrate kako rade, kako grade scenu i koliko pažnje posvećuju detaljima. Ono što me je najviše iznenadilo jeste njihova otvorenost. Nema takmičenja ni potrebe za dokazivanjem. Naprotiv, postoji osećaj zajedništva. To vas podstiče da i sami budete bolji. Takvo okruženje je veoma inspirativno za mladog glumca.

Da li ste ranije pratili seriju?

- Jesam, ali tada nisam razmišljao o tome da bih jednog dana mogao da budem njen deo. Doživljavao sam je kao emotivnu i snažnu televizijsku priču. Tek kada sam počeo da radim na seriji, shvatio sam koliko je kompleksna. Postoji mnogo slojeva u načinu na koji se likovi razvijaju. Gledati seriju kao publika i učestvovati u njenom stvaranju potpuno su različita iskustva. Sada mnogo bolje razumem zašto traje toliko dugo.

Niko Terho Foto: Nino Muñoz/Disney, ABC

Kako gledate na televizijske serije u eri striminga i društvenih mreža?

- Način na koji ljudi gledaju serije definitivno se promenio. Danas sadržaj putuje mnogo brže nego ranije. Društvene mreže mogu da pomognu serijama da pronađu publiku. Ali mislim da suština ostaje ista. Dobra priča će uvek pronaći put do gledalaca. Kratki klipovi mogu privući pažnju, ali ne mogu zameniti kvalitet. Serija mora da ostavi trag i nakon što se epizoda završi.

Šta vas je privuklo glumačkom pozivu?

- Gluma mi je pružila priliku da istražujem različite živote i perspektive. To me je oduvek fasciniralo. Kao glumac imate mogućnost da kroz likove postavljate pitanja o svetu. Da mogu da se vratim na početak karijere, sebi bih rekao da se manje plašim neuspeha. Strah je sastavni deo ovog posla. Ali on ne znači da niste spremni. Najvažnije je ostati iskren prema sebi i prema likovima koje igrate.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)