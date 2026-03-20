Omiljena komšinica sa Dorćola ponovo je u akciji! U Beogradu je zvanično počelo snimanje nove sezone jedne od najgledanijih domaćih humorističkih serija - "Radio Mileve". Ekipa predvođena neponovljivom Olgom Odanović okupila se kako bi udahnula život novim anegdotama iz čuvene zgrade u Rankeovoj ulici, ali nove epizode donose i značajne promene koje će iznenaditi verno gledalište.

Mileva Majstorović nastavlja da "vedri i oblači" komšilukom, ali sada nema tu njene ćerke Natalije i unuke Sonja koje igraju Marija Vicković i Kris Gavrić. Otišao je Cvele (Svetozar Cvetković), kao i Anja Mandić, Koja (Nikola Kojo) i Jovana (Jovana Gavrilović) koji nisu mogli da usklade obaveze. Scenaristi obećavaju još britkiji humor, apsurdne situacije i prepoznatljiv duh beogradskog asfalta. Rediteljska palica i dalje čvrsto drži kurs koji je seriju učinio porodičnim favoritom, ali fokus će ove sezone biti na modernizaciji Milevinih "metoda" špijunaže i rešavanja tuđih problema. Sada će o Milevi brinuti glumica Tijana Marković.

- Baš sam srećna što ću ponovo da budem deo ove kuće, došla sam opet kod ujne, ali sada iz drugog razloga. Sad je njena inicijativa malo drugačija i mislim da će taj sudar svetova, sela i grada, sad dobiti još veći značaj i da će gledaoci baš uživati - rekla je glumica Tijana Marković za RTS.

Olga Odanović otkriva da je Radio "Mileva" u novoj sezoni malo usamljenija.

- Njeni članovi porodice, ćerka i unuka, trenutno nisu tu, i ona žarko želi da se one vrate, tako da tu svoju usamljenost negde, zahvaljujući stanarima sa kojima je jako dugo, oni joj potpomažu u tome. Znate kakva je Mileva.. uvek nađe sebi nešto čime će da okupira svoje misli. Cela ekipa voli ovo da radi i to je ključ i zrno ovako dugog rada na ovoj seriji i naravno publika koja je bila presudna", izjavila je Odanovićeva i dodaje je da se u novoj sezoni najbolje (ne)slaže sa najboljom prijateljicom Cvetom:

- Tu smo da se pripomognemo, ali kada im proradi onaj njihov živac, onda znate već kako one reaguju na takve stvari".

Nove epizode potpisuje Filip Čolović.

