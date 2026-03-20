Karneval pozorišta za decu i mlade okupio veliki broj najmlađih: U povorci učestvovali mališani iz predškolskih ustanova i osnovnih škola
Karneval pozorišta za decu i mlade „Čitav grad je pozornica“ uspešno je održan u Beogradu u petak, 20. marta, povodom prvog dana proleća i Svetskog dana pozorišta za decu i mlade. Centralna dešavanja organizovana su na Trgu Republike, gde je realizovan bogat i raznovrstan program namenjen najmlađoj publici.
Program je započeo u 10 časova okupljanjem dece ispred Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), odakle je krenula svečana karnevalska povorka Knez Mihailovom ulicom do Trga Republike, uz pratnju Orkestra Policije Srbije. U povorci su učestvovali mališani iz predškolskih ustanova i učenici prvih razreda osnovnih škola.
Na centralnoj bini nastupili su hor Dečjeg kulturnog centra Beograd sa njihovom dirigentkinjom Nevenom Ivanović, Branko Kockica, Peđolino, Vokalna grupa „Nađi svoju zvezdu“ sa njihovom mentorkom, dirigentkinjom i muzičkim pedagogom iz Dečjeg kulturnog centra Beograda Snežanom Despotović i Malo pozorište „Duško Radović“ sa kamišibaji predstavom „Vila iz školjke“, u izvođenju Jelene Antić, dramskog moderatora Malog pozorišta „Duško Radović“.
Na više scenskih punktova organizovani su interaktivni pozorišni programi. U realizaciji su učestvovali Pozorište „Boško Buha“, Malo pozorište „Duško Radović“, Pozorište lutaka „Pinokio“, Pozorište „Puž“ i Dečiji kulturni centar Beograda, koji su kroz radionice i prezentacije predstavili pozorišnu umetnost, kao i pozorišne rekvizite, delove scenografije, lutke i različite scenske tehnike.
Događaj je okupio veliki broj dece, koja su sa oduševljenjem pratila program i aktivno učestvovala u interaktivnim sadržajima. Mališani su imali priliku da se neposredno uključe u različite radionice i scenske aktivnosti, što je dodatno doprinelo atmosferi radosti, kreativnosti i igre. Njihovo veliko interesovanje i učešće pokazali su značaj ovakvih manifestacija za razvoj ljubavi prema pozorištu i umetnosti od najranijeg uzrasta.
Organizatori događaja su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju i Gradska opština Stari grad.
