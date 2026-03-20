Karneval pozorišta za decu i mlade „Čitav grad je pozornica“ uspešno je održan u Beogradu u petak, 20. marta, povodom prvog dana proleća i Svetskog dana pozorišta za decu i mlade. Centralna dešavanja organizovana su na Trgu Republike, gde je realizovan bogat i raznovrstan program namenjen najmlađoj publici.

Program je započeo u 10 časova okupljanjem dece ispred Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), odakle je krenula svečana karnevalska povorka Knez Mihailovom ulicom do Trga Republike, uz pratnju Orkestra Policije Srbije. U povorci su učestvovali mališani iz predškolskih ustanova i učenici prvih razreda osnovnih škola.

Foto: Vladica Lukić

Na centralnoj bini nastupili su hor Dečjeg kulturnog centra Beograd sa njihovom dirigentkinjom Nevenom Ivanović, Branko Kockica, Peđolino, Vokalna grupa „Nađi svoju zvezdu“ sa njihovom mentorkom, dirigentkinjom i muzičkim pedagogom iz Dečjeg kulturnog centra Beograda Snežanom Despotović i Malo pozorište „Duško Radović“ sa kamišibaji predstavom „Vila iz školjke“, u izvođenju Jelene Antić, dramskog moderatora Malog pozorišta „Duško Radović“.

Na više scenskih punktova organizovani su interaktivni pozorišni programi. U realizaciji su učestvovali Pozorište „Boško Buha“, Malo pozorište „Duško Radović“, Pozorište lutaka „Pinokio“, Pozorište „Puž“ i Dečiji kulturni centar Beograda, koji su kroz radionice i prezentacije predstavili pozorišnu umetnost, kao i pozorišne rekvizite, delove scenografije, lutke i različite scenske tehnike.

Događaj je okupio veliki broj dece, koja su sa oduševljenjem pratila program i aktivno učestvovala u interaktivnim sadržajima. Mališani su imali priliku da se neposredno uključe u različite radionice i scenske aktivnosti, što je dodatno doprinelo atmosferi radosti, kreativnosti i igre. Njihovo veliko interesovanje i učešće pokazali su značaj ovakvih manifestacija za razvoj ljubavi prema pozorištu i umetnosti od najranijeg uzrasta.

Organizatori događaja su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju i Gradska opština Stari grad.

