Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je u vinariji „La Gora“ u Irigu izložbu „Na granici jave i sna“ Miloša Šobajića i istakao da dela srpskog umetnika zavidne biografije odišu snažnim i autentičnim izrazom umetničke slobode kao i dubokim promišljanjem o savremenom čoveku, njegovim strahovima, nadanjima i unutrašnjim borbama.

Selaković je ukazao da izložba podseća na lepotu i dostignuće Šobajićevog izraza i zahvalio predstavnicima vinarije koja započinje razvoj svoje izlagačke delatnosti što će, kako je ocenio, imati za cilj predstavljanje značajnih umetničkih praksi savremene srpske, ali ne samo srpske umetnosti.

„Inicijative poput ove podrazumevaju spoj savremene umetnosti i turizma a kulturu tretiraju u njenoj široj definiciji putem isticanja važnosti ne tek savremene umetničke produkcije, već konceptom kulture življenja. Značaj ove izložbe upravo je u isticanju tog posebnog kvaliteta koji se često sasvim zanemaruje, a od velike je važnosti za svako društvo usled prožimanja kulture i umetnosti sa drugim životnim oblastima a koji podrazumeva postavljanje kulture i umetnosti u svakodnevni životni okvir, upravo onaj koji nas sve okružuje“, rekao je ministar Selaković.

Nikola Selaković otvorio je u vinariji „La Gora" u Irigu izložbu „Na granici jave i sna" Miloša Šobajića Foto: Ministarstvo Kulture

Prema njegovim rečima, izložba pruža reprezentativni presek stvaralaštva Miloša Šobajića čija dela, prožeta tipičnim ekspresivnim zamahom i upečatljivim koloritom, nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

„Ona nas uvode u prostor između realnosti i imaginacije, gde se briše granica između sna i jave, upravo onako kao što naziv ove izložbe i ukazuje“, dodao je Selaković.

Ministar je podsetio da je Miloš Šobajić put vrhova likovne umetnosti krenuo iz Beograda a puni sjaj doživeo u Parizu gde je razvio svoju izlagačku delatnost prevazilazeći lokalne okvire kao i da su njegova dela deo kolekcija brojnih muzejskih ustanova a da je njegovo stvaralaštvo dokumentovano u značajnim monografskim izdanjima.

