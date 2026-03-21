Međunarodni festival akademskih predstava “Čkaljini dani” biće održan od 23. do 31. marta u Kruševacu, rodnom gradu Miodraga Petrovića Čkalje, jednog od najvećih jugoslovenskih glumaca i komičara, saopštio je Organizacioni odbor.

Ovogodišnji, treći po redu, Festival “Čkaljini dani” počinje 23. marta i publici donosi novi talas mladih pozorišnih stvaralaca iz zemlje i regiona, koji će svojim predstavama, tokom devet dana trajanja Festivala, posetiocima pružiti lep i prijatan ugođaj.

Učestvuje osam akademija: Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet savremenih umetnosti Beograd, Univerzitet Europa Prima Skoplje, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, Fakultet dramskih umetnosti Beograd, Fakultet umetnosti Priština–Zvečan, Akademija umetnosti Beograd.

Predstave će ocenjivati žiri u sastavu: Zlata Numanagić – glumica, Ana Sakić – glumica i Andrija Kuzmanović – glumac.

Kruna Festivala jeste dodela nagrada, i to: za najbolju mušku i žensku glavnu ulogu, kao i za najbolju mušku i žensku sporednu ulogu, uz ostala specijalna priznanja. Ove godine, povodom stogodišnjice rođenja naše slavne glumice, takođe rodom iz Kruševca, Umetnički odbor festivala doneo je odluku da nagrada za glavnu žensku ulogu nosi naziv Radmila Savićević, u želji da se sećanje na legendarnu glumicu održi i neguje.

Koncept Festivala zasnovan je na činjenici da se u Kruševcu više od četiri decenije neguje dramski pedagoški rad sa talentovanim mladim ljudima koji su prve korake naparavili u rodnom gradu kroz aktivnosti ustanova kulture, amaterskih pozorišta, školskih festivala i neformalnih umetničkih grupa. Zbog toga su učesnici Festivala studenti dramskih i umetničkih akademija iz zemlje i regiona, među kojima su i Kruševljani koji su svoje talente razvijali u gradu u kojem su ponikli. Svojim anagažmanom, zajedno sa kolegama sa klase, afirmisaće grad kao kulturni rasadnik talenata, koji je inače poznat kao grad glumaca.

Ovo je jedini festival akademskih predstava na ovim prostorima, južno od Beograda, koji ima veliku perspektivu i značaj za grad, ali i međunarodnu saradnju.

Program Festivala održavaće se u Kulturnom centru Kruševac (KCK), karte za predstave su besplatne i mogu se rezervisati na broj +381 63 8366997 ili putem mejl adrese: ckaljinidani.ulaznice@gmail.com.

Publika svoje karte može preuzeti na biletarnici Kulturnog centra, najmanje petnaest minuta pre početka predstave, posle čega rezervacije neće važiti. Okrugli stolovi i razgovori sa glumcima održavaće se posle predstave u foajeu Bele sale Kulturnog centra Krušavac.

