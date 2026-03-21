Pozorište je bez sumnje njena najveća ljubav, a članica JDP tokom godina odigrala je na daskama koje život znače mnoge antologijske uloge. Film "Žetva", koji je stigao u bioskope, novi je izazov za Jasminu Avramović, što je i povod za razgovor za Kurir. Napeti istorijski triler po scenariju američkog autora Pola Kampfa okuplja međunarodni tim istaknutih filmskih stvaralaca sa zavidnim karijerama u svetskoj kinematografiji. Reč je o ambicioznoj produkciji koja na veliko platno donosi potresnu priču inspirisanu romanom "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželatovića, zasnovanom na stvarnim događajima. Radnja je smeštena u period 1999-2000. godine na Kosovu i Metohiji, nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, i prati dramatične sudbine ljudi u vreme kada su zabeležene otmice Srba, ali i Albanaca lojalnih Srbiji, povezane s nelegalnom trgovinom ljudskim organima.

- Scenario sam dobila kao prvu priliku i odmah sam osetila da je to uloga u kojoj mogu da uživam i da je uradim dobro. Na razgovoru s rediteljem obećao mi je punu slobodu u tumačenju lika, a ja sam ubrzo i kupila i pročitala knjigu. Volim da temeljno istražujem materijal koji ću igrati, pa sam pročitala sve od tog pisca - princip mi je da što više saznam, to bolje mogu da gradim lik - kaže na početku razgovora Avramovićeva.

Šta vas je privuklo ovom projektu i zbog čega vam je uloga bila interesantna?

- Shvatila sam koliko je važna ova tema i pomislila da je upravo ova uloga za mene. Bila sam presrećna kad me je režiser pozvao i potvrdio mi da ću je igrati.

Da li se razlikuju scenario i knjiga?

- Scenario se ne razlikuje u suštini priče, ali je film širi: dodate su scene i filmski efekti da bi drama bila jasnija i upečatljivija. Film je rađen po motivu iz knjige, ne kao verna adaptacija.

Da li je glumac u stanju već na osnovu scenarija da predoseti da li će film biti uspešan?

- Svakako, čitanjem scenarija stičete prvi utisak i odlučujete da li želite da budete deo projekta. Ali kao i u svakom zanatu ili umetnosti, postoji razlika između ideje i konačnog proizvoda. Ono što vi zamislite posle u montaži i u saradnji sa ostatkom tima može da se oblikuje na neočekivan način - ponekad bolje od predviđenog, ponekad drugačije.

Šta vam je bio najveći izazov?

- Scena u kojoj saznajem ili slutim da mi je sin mrtav, a potom čujem da mu je srce u nekom drugom čoveku, bila je izuzetno emotivno zahtevna. Reditelj je želeo da sve bude savršeno, pa smo je snimali dva dana. Bilo je jako teško - i emotivno i glumački.

Možemo li ovu ulogu smatrati najtežom u vašoj karijeri?

- Teško je upoređivati, ali me od početka vide kao nekoga ko može da iznese snažna osećanja. Film traje kratko, ali je ova uloga svakako među najzahtjevnijima koje sam radila, naročito u zrelijim godinama. Drago mi je što sam dobila priliku da je ostvarim.

Zašto publika treba da pogledaj "Žetvu"?

- Tema filma - patnja i iskorišćavanje ljudi u ratu - duboko je univerzalna. Iako je radnja smeštena u određeni kontekst, poruka je aktuelna svuda gde traju sukobi i gde se ljudi tretiraju kao roba. Iznenađuje me da se ova tematika ranije nije obradila u igranom filmu na ovim prostorima. Verujem da je tema izuzetno značajna. Film kombinuje emotivnu dramu i akcione scene, govori o sudbini našeg naroda u ratnom kontekstu, o zloupotrebi ljudske nesreće. Posebno je očaravajuća muzika Gorana Bregovića, koja će, nadam se, dodatno pojačati doživljaj. Nadam se da će jednog dana ratovi prestati i da će ljudska vrsta težiti dobroti.

Kakve glumačke želje imate u pogledu pozorišta?

- Pozorište sad ostavljam mlađima, otišla sam u penziju od stalnog angažmana. Volim promene i volela bih da se oprobam u nečemu sasvim novom, ne nužno vezanom za glumu - ali, naravno, ako se ukaže izvanredna uloga, neću reći ne. U renesansi su ljudi bili slikari, pisci, lekari... Volim tu raznolikost i želela bih da otkrijem neku novu oblast.

Imate li već neku konkretnu želju ili plan?

- To ostaje tajna - možda i najbolja inspiracija rađa se iz neotkrivenog.

