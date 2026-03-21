U galeriji Novembar je 21. marta otvorena samostalna izložba umetnice MarijeDragojlović pod nazivom Nepomične stvari.

- Nova postavka koju kao kustoskinja potpisuje Mia David broji slikarske radove i privatne predmete iz arhive umetnice. To je cikslus radova od 2018. godine do danas, i kako sam vremnom radila, kako su se ti radovi umnožavali, razmišljala sam eventualno o nekoj izložbi. I evo, to je to što vidite, tokom tih godina su nastajali ovi radovi. – izjavila je umetnica Dragojlović.

O radu i stvaralačkom procesu Marije Dragijlović govorila je kustoškinja Mia David:

- Jako je teško Marijinu umetnost staviti u jednu rečenicu. Ona ima svoj prepoznatljiv izraz praktično od svojih početaka. Postupak kojim ona radi zapravo je uvećanje svakodnevnih predmeta i time stavljanja u jedan potpuno drugačiji kontekst i drugačiji pogled. Za mene je

njena umentost neverovatna nežnost i vidi se jedan jako posvećen i dugotrajan rad na svakoj od slika ili crteža kojim se na neki način prenosi upravo taj transfer između predmeta, emocije koji taj predmet nosi i onoga što mi kasnije dobijamo. Jako sam srećna

jer mi je dugogodišnja želja bila da radim sa Marijom.

Srđan Šaper, osnivač galerije Novembar, podelio je svoj entuzijazam povodom otvaranja izložbe i prokomentarisao svoje dugogodišnje poznastvo sa umetnicom:

- Jako sam srećan i počastvovan što je danas otvaranje izložbe Marije Dragojlović koju svakako smatram jednom od najvećih umetnika koji postoje na ovim prostorima. Njen rad lično pratim i prijatelji smo još od početk osamdesetih godina. Upoznao sam je preko

Goranke Matić, naše velike umetnice , i Brede Beban, jugoslovenske slikarke. Posle svih ovih godina, posle znači četrdeset godina kako se znamo, zaista je divno da je danas otvaranje izložbe Marije Dragojlović.

Otvorena izložba Marije Dragojlović Nepomične stvari

Izložba Nepomične stvari je otvorena do 03. maja i publike je može pogledati svakog dana (osim ponedeljkom) tokom redovnog radnog vremena galerije na adresi Kursulina 22.

