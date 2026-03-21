Peta epizoda serije "Izvor", koja se emituje u subotu od 20 časova na RTS-u 1, donosi kulminaciju tajni i promenu planova koji pogađaju sve glavne junake.

Goran se nalazi nasamo sa Mirom Bašić i obećava joj deo u budućem poslu oko fabrike vode Amidžin izvor. Oboje su nesvesni da njihov sastanak prisluškuje Mirina kćerka Maša.

Lola i Zorka nalaze se u restoranu „Zvezda“ da konačno utvrde mesto i dan svadbenog slavlja njihove dece. Umesto toga, njih dve postižu dogovor da termin venčanja odlože na neodređeno. Pre nego što se rastanu, Lolu spopada lokalni muzičar Raša, koji izgleda da zna o Loli nešto što ona pokušava da sakrije.

Dragan odlučuje da dokaže da može sam da organizuje skupljanje šljiva na porodičnom gazdinsku Biorca. Ipak, dogovori sa nadničarima krenu loše, pogotovu kad se u njih umeša i Obren, koji u međuvremenu saznaje da Goran ima planove u Ramaći, koje od njega krije…

Glavne uloge igraju: Đorđe Kadijević, Teodora Dragičević, Mima Karadžić, Aleksandar Đurica, Sloboda Mićalović, Danijela Nela Mihailović, Isidora Simijonović, Ljuba Bulajić, Aleksandar Vučković, Ognjen Nikola Radulović.

Iza serije „Izvor“ stoji ekipa: direktor fotografije Dalibor Tonković, SAS, snimatelj zvuka Vladimir Ćuk, kompozitor Marko Matović, kostimografkinja Dragica Laušević, UKSS, scenografkinja Ivana Protić, masker Aleksandra Pavelkić Janković, montažer Aref Zaabi, UFMS, direktor serije Jovana Mijović.

Dragan Đurković je izvršni producent serije, supervizor produkcije Milorad Konrad, a urednik serije Kristina Đuković.