Svetski dan pantomime 22.mart 2026: "Pantomima je jezik mira"
Svetski dan pantomime 22.mart se obeležava u preko 60 zemalja na 5 kontinenata, prepoznat je od strane Međunarodnog pozorišnog instituta (UNESKO), a inicijativu je pokrenuo Marko Stojanović, glumac, pantomimičar i predsednik Svetske organizacije pantomimičara pre tačno 15 godina.
Prvi slogan Svetske organizacije pantomimičara je PANTOMIMA – JEZIK MIRA posebno je važan danas kada se vode nebrojeni ratovi i oružani sukobi od kojih dva mogu da dobiju svetske razmere.
Marsel Marso koji se rodio 22.marta je bio jevrejin koji nije voleo to da ističe jer se smatrao građaninom sveta, poštovao sve ljude, kulture i religije i zalago se za mir, komunikaciju i umetnost i zato je nesebično putovao u sve delove sveta igrao i obučavao druge. Međunarodna škola pantomime grada Pariza Marsel Marso je osnovana 1978.godine, a zatvorena je 2005., dve godine pre Marsoove smrti, a od naših ljudi su je pohađali čuveni koreograf Jožef Nađ i Marko Stojanović.
Iako Srbija nema tradiciju u umetnosti pantomime, njome su se bavili i Pepi Laković i Petar Božović, a Dragoslav Maks janković i Ivan Klemenc su kao profesori na fakultetima dramskih umetnosti u Beogradu i Novom Sadu godinama bili najaktivniji glumci-pantomimičari-profesori-koreografi-reditelji u Jugoslaviji i Srbiji, ali između dva svetska rata aktivna je bila i pančevka Edita Milbaher odnosno Jelena Trumić (pseudonim), koja je bila glumica Narodnog pozorišta u Beogradu i kasnije u Pančevu.
Jedina dva festivala pantomime u Srbiji prošle godine su bila otkazana zbog nedostatka sredstava i to jubilarni 50.Međunarodni festival monodrame i pantomime kojem je osnivač Gradska opština Zemunu i 13. Međunarodni festival pantomime – P(h)antomfest u Vranju kojeg organizuje Međuopštinska organizacija gluvih I nagluvih Vranje.