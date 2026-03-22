Miodrag Mića Kostić i Nenad Kostić imali su zapaženu rolu u kultom filmu "Ko to tamo peva", a mnogi ih i danas pamte iako je prošlo više od 40 godina. Pesmu "Za Beograd" tada su zapevali, a decenijama kasnije evocirali uspomene sa snimanja.

Kako su se njih dvojica našli u sceni filma otkrili su u intervjuu za Kurir pre nešto više od godinu dana. Nenad Kostić je 1980. godine išao u peti razred osnovne škole u Vrčinu kad je od strica Miodraga, koji je svirao harmoniku, stigao poziv da ide s njim u Delibatsku peščaru da snima film. Stric mu je objasnio da želi da učini svom prijatelju iz vojske Slobodanu Šijanu da snimi diplomski rad i da će učestvovati svi poznati glumci.

"Lepo je kad te ljudi pamte. Film "Ko to tamo peva" posebno vole i nove generacije. Poznaju me deca i tinejdžeri. Bio sam mali, imao sam 11 godina. Nisu me tražili posle te uloge. Završio sam školu. I sada već 20 godina vozim autobus. Na liniji 17 sam. Moj menadžer je stric Mića - objasnio je Nenad za Kurir. Mali glumac dobio je na snimanju šamar od legendarnog Danila Bate Stojkovića.

"Trebalo je da isfoliram plač. Međutim, nisam mogao da zaplačem i pokažem emociju. Bata mi je onda stvarno udario šamar. Zaplakao sam i posle pobegao sa snimanja u suzama. Od Bate sam dobio veliku bombonjeru kao znak izvinjenja - prisetio se mlađi Kostić.

On na kraju razgovora otkriva da mu nije problem da zasvira pesmu "Za Beograd":

- Nije mi nikad teško to da uradim. Nisam to nikad odbio. Otpevam je tri i četiri puta za noć. Dvadeset godina već radim u jednom lokalu.

Miodrag Mića Kostić kaže da nije imao neprijatnosti kao Rom.

"Sa 14 godina sam počeo da radim u restoranu. Bila je tu jedna neprijatna scena. Bilo je samo jednom i nikad više. Kada sam postao popularan, gde god se pojavim, svi žele da pričaju sa mnom i da se slikamo" objašnjava Mića.