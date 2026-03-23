Čuveni novosadski glumac Radoje Čupić, koji je preminuo u 68. godini,u penziju je ispraćen 2023. godine, a poslednje dane provodio je na selu i bavio se glumom do poslednjeg trenutka.

Iako je zvanično penzioner od 3. februara 2023, ništa se, kako je govorio, u njegovom životu nije promenilo. Odigrao je više od 80 uloga u pozorištu i oko pedeset na filmu i televiziji, a poslednja uloga u kojoj publika može da ga gleda je u filmu "Žetva", koji je trenutno u bioskopima, a koji govori o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji uoči sukoba 1999. godine.

O tome kako je provodio penzionerske dane Radoje Čupić je svojevremeno govorio u intervjuu za Kurir.

- I dalje radim kao i pre, i ništa se tu nije promenilo. Volim svoj posao. Gluma me održava u životu i kontaktu sa onim što su moje biće i potreba. Uživam u tome i radiću sve dok mi moje fizičke i psihičke snage budu to dozvoljavale.

Poslednje godine života premestio je iz Novog Sada na selo.

- Imamo kuću u Kulpinu, gde sam snimao seriju "Jagodiće". Kad se ukazala prilika, kupio sam to imanje. Bila je to godinama moja letnja rezidencija. Međutim, kada je bila korona, kada su nas zaključali u martu 2020, onda smo supruga i ja otišli tamo da boravimo. Mogli smo da izađemo u dvorište, a ne da budemo stalno zaključani u stanu. I tada smo zapravo prelomili i doneli odluku da se preselimo tamo za trajno. U Novom Sadu boravim kad radim predstave - izjavio je glumac pre tri godine.

Radoje Čupić biografija

Radoje Čupić rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958. Bio je srpski glumac i pozorišni režiser.

U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti. Kao pozorišni glumac, ostvario se u više od 80 predstava, a zabeležio je i pedesetak filmskih i televizijskih rola.

Glumu je završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijača.

Glumio je u velikom broju pozorišnih predstava. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta, Subotica, Narodnog pozorišta, Sombor (1985—1999), a od 1999. godine stalni je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je bio prvak drame.

Bio je direktor drame u SNP-u. Bavio se i pozorišnom režijom. Režirao je do sada nekoliko predstava.

Penzionisao se 160. izvođenjem predstave Džandrljiv muž u februaru 2023. Oprobao se i na televiziji i filmu.

Kako se navodi na sajtu njegove matične kuće SNP, nosilac je skoro svih nagrada za glumu koje postoje u Srbiji, od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dve poslednje – nagradu "Predrag Peđa Tomanović" i godišnju nagradu SNP za glumu.

