Čuveni novosadski glumac Radoje Čupić preminuo je u 68. godini, ostavivši iza sebe bogatu pozorišnu, filmsku i televizijsku karijeru, ali i dubok trag među kolegama i publikom.

Vest o njegovoj smrti potresla je javnost, a od istaknutog umetnika oprostile su se brojne kolege, prijatelji i poštovaoci njegovog rada.

Emotivne reči Kokana Mladenovića

Među onima koji su se oprostili od Radoja Čupića bio je i reditelj Kokan Mladenović, koji je uputio potresne i lične reči o glumcu sa kojim je delio scenu i umetnost:

„Radoje Čupić je bio moje pozorište, moj Figaro, Prospero, Oberon, Ćorkan, Majstor u „Majstoru i Margariti“... Čupe je bio sve što mu se hoće, lucidan, duhovit, nepredvidiv, spreman da zasmeje, iznenadi, fascinira, da se ludira i bude gospodin kome obrazovanje omogućuje da se igra rečima, likovima i situacijama. U ovom vremenu, u kome teatar sve više postaje profesija, odživeo je svoju čistu umetnost, lišenu šablona, klišea i igranja na sigurno. Hvala ti, Rašo moj, za snove, za smeh, za ljubav, za zdravice i kolače. Na koju god pozornicu da stupaš, zavidim joj na tebi.“

Oproštaj kolega iz Srpskog narodnog pozorišta

Od glumca su se oprostile i njegove kolege iz Srpskog narodnog pozorišta. Glumica Ana Tomović podelila je fotografiju uz kratku i emotivnu poruku:

„Čupe dobri dragi jedinstveni, putuj s anđelima“, napisala je Ana Tomović

Dok je Jovana Stipić takođe uputila potresne reči oproštaja: "Putuj, dobri moj Čupe".

Više od 80 pozorišnih i oko 50 filmskih i televizijskih uloga

Radoje Čupić ostavio je snažan pečat u domaćoj umetnosti. Tokom karijere odigrao je više od 80 uloga u pozorištu, dok je na filmu i televiziji ostvario oko pedeset rola.

Publika će imati priliku da ga poslednji put gleda u filmu „Žetva“, koji se trenutno prikazuje u bioskopima. Ovo ostvarenje bavi se stradanjem Srba na Kosovu i Metohiji uoči sukoba 1999. godine.

Poslednje godine proveo van Novog Sada

U poslednjim godinama života Radoje Čupić se iz Novog Sada preselio na selo, gde je živeo daleko od gradske vreve.

Rođen je 3. februara 1958. godine u Novom Sadu. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti, gde je diplomirao glumu u klasi profesora Dejana Mijača.

Radoje Čupić Foto: Dragana Udovičić

Bogata karijera u pozorištu i režiji

Kao pozorišni glumac ostvario se u velikom broju predstava i važio za jednog od upečatljivijih umetnika svoje generacije. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici, zatim Narodnog pozorišta u Somboru, gde je igrao od 1985. do 1999. godine, a potom je postao stalni član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

U SNP-u je nosio zvanje prvaka drame, a jedno vreme obavljao je i funkciju direktora drame. Osim glumom, bavio se i pozorišnom režijom, potpisavši nekoliko predstava.

