Čuveni novosadski glumac Radoje Čupić preminuo je u 68. godini, ostavivši iza sebe bogatu pozorišnu, filmsku i televizijsku karijeru, ali i dubok trag među kolegama i publikom.

Tokom karijere odigrao je više od 80 uloga u pozorištu, dok je na filmu i televiziji ostvario oko pedeset rola, a poslednja koju je odigrao je u aktuelnom filmu "Žetva", koji govori o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji uoči sukoba 1999. godine.

Iako je o privatnom životu Radoja Čupića malo toga poznato, glumac je ipak jednom prilikom za Kurir otkrio da je njegova prva ljubav u mladosti bila čuvena političarka Maja Gojković, koja trenutno obavlja funkciju predsednice Pokrajinske vlade Vojvodine.

- Bila je to prava mladalačka ljubav. Zabavljali smo se 1982-83. godine. Bilo je lepo i veselo dok je trajalo. Nedavno smo se videli na premijeri "Koštane". Pozdravili smo se. Sad se ne družimo, prosto je otišao svako svojim putem, ali ostali smo dobri. Tu vezu pamtim samo po najboljim stvarima. Baš je bilo lepo zabavljanje - otkrio je glumac za Kurir pre nekoliko godina.

O bogatom profesionalnom životu Maje Gojković, aktuelne predsednice Pokrajinske vlade Vojvodine, poznato je skoro sve, od momenta kada je diplomirala na Pravnom fakultetu, preko brojnih angažmana koje je imala u sferi političkog rada, do danas. Istovremeno, njen emotivni svet bio je i ostao obavijen velom misterije, a jednom prilikom je otkrila i zašto je tako izabrala.

‒ Veliki sam protivnik toga da se o ljubavi priča javno, jer smatram da je takvo eksponiranje holivudski manir. Jedan dan javnost ubeđujete da nekoga volite najviše na svetu, a već narednog da volite nekog drugog. Znam da svetske zvezde to rade smišljeno, ali ja se ipak bavim ozbiljnim poslom i nema potrebe da skrećem pažnju na sebe iznošenjem detalja iz privatnog života ‒ pojasnila je svojevremeno.

Radoje Čupić ostavio je snažan pečat u domaćoj umetnosti. Tokom karijere odigrao je više od 80 uloga u pozorištu, dok je na filmu i televiziji ostvario oko pedeset rola.

Publika će imati priliku da ga poslednji put gleda u filmu „Žetva“, koji se trenutno prikazuje u bioskopima. Ovo ostvarenje bavi se stradanjem Srba na Kosovu i Metohiji uoči sukoba 1999. godine.

Poslednje godine proveo van Novog Sada

U poslednjim godinama života Radoje Čupić se iz Novog Sada preselio na selo, gde je živeo daleko od gradske vreve.

Rođen je 3. februara 1958. godine u Novom Sadu. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti, gde je diplomirao glumu u klasi profesora Dejana Mijača.

Bogata karijera u pozorištu i režiji

Kao pozorišni glumac ostvario se u velikom broju predstava i važio za jednog od upečatljivijih umetnika svoje generacije. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta u Subotici, zatim Narodnog pozorišta u Somboru, gde je igrao od 1985. do 1999. godine, a potom je postao stalni član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

U SNP-u je nosio zvanje prvaka drame, a jedno vreme obavljao je i funkciju direktora drame. Osim glumom, bavio se i pozorišnom režijom, potpisavši nekoliko predstava.

Video: Sahrana Dragana Lazića