Preminuo je čuveni novosadski glumac Radoje Čupić, a od njega se emotivnim rečima oprostio i njegov kolega i saradnik Radoš Bajić

Radoš je na društvenim mrežama objavio glumčevu fotografiju nastalu tokom zajedničkog rada na projektu "Heroji Halijarda":

"Preminuo je veliki glumac i divan covek Radoje Čupić - Čupa, prvak Novosadskog narodnog pozorista. U radu na gotovo svim mojim projekatima, u koje sam ga uvek sa radošću pozivao, imamo sam priliku da se uverim koliko je veliki glumac i izuzetna licnost sa kojom je pesma saradjivati. Na poslednji veliki posao koji smo radili zajedno, kao večno sećanje ostaje nasa fotografija iz “HEROJA HALIJARDA” sa kolegom Brankom Jankovićem… Otišao je mnogo rano, na bolno žaljenje njegove pubilke i svih nas koji smo se radovali svakom susretu sa njim na novom filmu ili tv seriji", napisao je Bajić na Fejsbuku.

Radoje Čupić rođen je u Novom Sadu 3. februara 1958, bio je srpski glumac i pozorišni režiser.

U rodnom gradu završio je osnovnu školu, gimnaziju i Akademiju umetnosti. Kao pozorišni glumac, ostvario se u više od 80 predstava, a zabeležio je i pedesetak filmskih i televizijskih rola.

Glumu je završio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Dejana Mijača.

Glumio je u velikom broju pozorišnih predstava. Bio je član ansambla Narodnog pozorišta, Subotica, Narodnog pozorišta, Sombor (1985—1999), a od 1999. godine stalni je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, gde je bio prvak drame.

Bio je direktor drame u SNP-u. Bavio se i pozorišnom režijom. Režirao je do sada nekoliko predstava.

Penzionisao se 160. izvođenjem predstave Džandrljiv muž u februaru 2023. Oprobao se i na televiziji i filmu.

Kako se navodi na sajtu njegove matične kuće SNP, nosilac je skoro svih nagrada za glumu koje postoje u Srbiji, od kojih ovom prilikom izdvajamo samo dve poslednje – nagradu "Predrag Peđa Tomanović" i godišnju nagradu SNP za glumu.

Poslednja uloga bila mu je u filmu Žetva koji govori o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji uoči sukoba 1999. godine.