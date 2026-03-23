Komemoracija profesorki Gordani Marić (74), istaknutoj glumici, dugogodišnjoj profesorki i cenjenom pedagogu, koja nas je napustila 4. februara 2026. godine, biće održana u četvrtak, 26. marta 2026. godine, u 13 časova, na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Sceni „Mata Milošević“ u organizaciji njenih studenata.

Glumica i dugogodišnja profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Gordana Marić (1952-2026), napustila nas je u 74. godini. Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode", preminula je u Beogradu.

Glumica je imala svega 23 godine kada je dobila ulogu koja joj je obeležila karijeru. Tumačila je devojku glavnog junaka Baneta Bumbara, odnosno Branka Cvejića i drugaricu iz razreda njegove družine, koju su činili Aleksandar Berček, Predrag Miki Manojlović i Bogdan Diklić.

Manje je poznato da se Gordana Marić svesno povukla iz žiže javnosti kako bi se posvetila pedagoškom radu. Decenijama je na FDU važila za profesora kod kojeg se "zanat peče" temeljno. Iz njene klase izašla su neka od najvećih imena današnjice, uključujući pokojnog Marinka Madžgalja, Milenu Vasić, Vanju Ejdus i Ivana Jevtovića.