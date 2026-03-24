Prošlo je gotovo dve decenije otkako nas je napustio legendarni hrvatski glumac Boris Dvornik, čije su uloge obeležile televiziju i film na prostoru bivše Jugoslavije. I danas se prepričavaju njegove replike i pamte likovi koje je maestralno oživljavao, a publika ga posebno pamti po ulozi Roka Prča u kultnoj seriji Naše malo misto.

Odbio ljubavne scene: „Nisam glumac tog faha“

Nakon velikog uspeha, Dvornik je nastavio niz zapaženih rola, između ostalog i kao berberin Meštar u seriji Velo misto. Ipak, jedna stvar bila je za njega nepremostiva prepreka — ljubavne scene pred kamerama.

Kako je svojevremeno priznao, takve uloge nikada nisu bile opcija: imao je unutrašnji otpor prema njima i nije želeo da pravi kompromise, bez obzira na novac ili popularnost.

- Ni za kakve pare ne bih odigrao ljubavnu scenu. Nosim u sebi otpor prema takvim scenama a da zapravo ni sam ne znam zašto. Možda jednostavno nisam glumac tog faha - rekao je glumac svojevremeno.

Kako je opstao tri decenije na vrhu

U intervjuu iz 1990. godine, Dvornik je otvoreno govorio o svojoj dugovečnosti na sceni. Istakao je da je pažljivo birao uloge i da nije prihvatao svaki ponuđeni projekat.

Smatrao je da je poverenje publike najvrednije što jedan glumac ima i da ga je lako izgubiti lošim izborima — bilo zbog slabog scenarija ili loše režije. Upravo zato je često odbijao angažmane, iako je bio svestan da takve odluke nose i finansijski rizik.

Zašto nikada nije želeo da glumi negativce

Jedan od njegovih principa bio je da ne igra negativne likove. Verovao je da bi time izneverio publiku koja ga prati i zbog koje radi.

Zanimljivo je da je kao primer naveo slavnog Marlon Branda, kome je zamerao ulogu u filmu Last Tango in Paris („Poslednji tango u Parizu“). Smatrao je da takve scene nisu bile potrebne glumcu njegovog kalibra, ali je naglašavao da velike svetske zvezde imaju luksuz izbora koji domaći glumci često nemaju.

Publika je najvažnija

Dvornik je bio jasan kada je reč o filmskoj industriji — za njega je publika uvek bila na prvom mestu. Verovao je da su kvalitetni scenariji ključ uspeha, zatim reditelj i podela uloga, ali da bez harizme glumaca nema pravog filma.

Posebno je isticao mlade umetnike, za koje je smatrao da mogu da pariraju svetskim zvezdama, ali samo uz dobre projekte koji će ih izgraditi.

Poslednji projekat: autobiografska priča

U poslednjim godinama života radio je na dokumentarnoj seriji „Balade o glumcu“, svojevrsnoj ličnoj ispovesti. Scenario je stvarao čak pet godina, pažljivo oblikujući priču o svom životu i karijeri.

Uspeo je da snimi pilot-epizodu, nakon čega je planirao saradnju sa produkcijskim kućama, ali ga je smrt sprečila da projekat dovede do kraja.

Video: Poslednji susret Bate Živojinovića i Borisa Dvornika